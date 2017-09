Demi Lovato asume un cargo en favor de la salud mental

Agencias Demi Lovato es una defensora de los derechos de las personas con algún padecimiento mental. Desde siempre la cantante ha usado su posición, pero más allá de una conversación, entrevista o publicación en redes sociales, Demi hará algo más. Global Citizen ha nombrado a la intérprete de Sorry Not Sorry Embajadora de la Salud Mental.

En este nuevo rol, Demi trabajará en distintos proyectos que permitan romper el silencio y los estigmas comúnmente asociados a los trastornos mentales. “Es un honor ser la nueva Embajadora de la Salud Mental para Global Citizen.

Estoy muy emocionada por el programa piloto que hemos planeado junto a Save The Children en Irak”, compartió en su cuenta de Instagram. Como ella lo confirmó, “se enfocará en ayudar a las comunidades más vulnerables en todo el mundo”. “Con el apoyo de (Global Citizen) y nuestras plataformas, podré llevar mi trabajo en algunos problemas que me preocupan profundamente, como la salud mental y el bienestar en todo el mundo”.

Comentarios

comments