Se analizaría iniciativa sobre aumento en el transporte

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La diputada Isabel Aguilar Morales, dijo que si el Ejecutivo manda una Iniciativa al Legislativo sobre la revisión a las tarifas del transporte público se tendría que analizar, pero hasta el momento no la ha enviado y la idea es afectar lo menos posible a los usuarios de este servicio Sin embargo, señaló que la revisión de las tarifas es competencia del Instituto Queretano del Transporte y seguramente se tendrán que armonizar, tomando en cuenta parámetros como el aumento a gasolina, así como el salario de quienes usan el servicio.

Por su parte, la diputada Herlinda Vázquez Munguía señaló que no está de acuerdo y no le parece justo que se aumente el transporte público ya de por sí caro, y no es a los diputados a quienes les corresponda “pagar los platos rotos” autorizando la revisión a la tarifa. Empero, reconoce que si no lo hacen como el Ejecutivo lo pide después podrán justificar el mal servicio por no revisar la tarifa.

