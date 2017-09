GN: continuará la Sagarpa con programas de apoyo

POR JAHAIRA LARA Noticias La veda electoral no afectará el desarrollo de los programas de apoyo al sector agropecuario en el estado de Querétaro, así lo dio a conocer el delegado en la entidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Gustavo Nieto Chávez; al asegurar que únicamente se suspenderá la promoción de los mismos.

A pesar de que el pasado primero de septiembre dio inicio el proceso electoral, el funcionario federal reiteró que durante el año se continuará con la operación de algunos programas encabezados por la secretaría, sin riesgos –dijo- de índole política pero sin promoción alguna; de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional Electoral.

“Tuvimos una reunión con la gente del INE en Querétaro para que nos digan donde no tiene que haber ni promociones personales, pero los temas del campo no se paran (…) La no promoción como nos han indicado, empieza con el proceso electoral, los programas de Sagarpa seguirán trabajando, seguirán estando, porque no podemos parar el campo mexicano; los productores lo tenemos claro, tenemos programas que seguirán avanzando simplemente sin riesgos de índole política”.

En el estado de Querétaro se tienen más de 40 mil personas que viven directa e indirectamente de la producción primaria, lo que ha derivado en el crecimiento de los programas como el PIMAF de apoyo para productores de maíz y frijol, que del 2015 donde se trabajó en seis mil hectáreas creció a 32 mil hectáreas en el 2017.

Ante ello, Nieto Chávez hizo hincapié en que aún se tienen importantes recursos por ejercer este 2017, entre ellos una bolsa conjunta con gobierno del estado; de esta manera los inversiones hechas se reflejaron en el crecimiento significativo durante el segundo trimestre del año para el sector agropecuario a nivel estatal y nacional. “Tenemos mucho presupuesto por ejercer; ahorita seguimos trabajando con gobierno del estado, gobierno federal y con los municipios y hasta que no terminemos el año podría decir cuánto estaríamos ejerciendo. Hemos crecido mucho en este sector, en el segundo trimestre estuvimos con un crecimiento del agro”, refirió.

Comentarios

comments