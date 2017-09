Gran respuesta a colecta de Cuernos Chuecos

POR SHARENY LÓPEZ Noticias Desde la mañana de ayer y hasta que el reloj marcó las 20:00 horas en la plaza de toros Santa María decenas de voluntarios acudieron al llamado por redes sociales y algunos medios de comunicación que realizó la empresa queretana Cuernos Chuecos encabezada por Rubén Mujica, después de que ésta confirmara que pondría a disposición de la sociedad de Querétaro su camión para transportar víveres a uno de los pueblos más necesitados de Morelos tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

En entrevista Mujica expresó que la iniciativa nació de la necesidad de solidarizarse sensatamente con las entidades que más lo necesitan, “nuestros hermanos hoy más que nunca requieren sentir la calidad humana de los ciudadanos, y al ver a todas estas personas que aún continúan llegando con ropa, agua, pañales, alimentos no perecederos, cobijas y demás es un cálido abrazo al corazón de los damnificados”.

El destino de las casi 22 toneladas de ayuda aún está por confirmarse debido a que la necesidad se encuentra en constante cambio, “en un principio íbamos al pueblo de Jojutla” expuso refiriendo que están en comunicación constante con la Policía Federal de Caminos para ir actualizando las rutas y sitios con mayores afectaciones tras el movimiento telúrico.

Al ser cuestionado acerca de por qué ofrecer el apoyo a los afectados por el sismo y no a los habitantes de los estados con mayor vulnerabilidad económica que aún viven sumidos en la tragedia y la conmoción como Oaxaca y Chiapas (también golpeados por la tormenta tropical “Max”), Mujica dijo con una sonrisa en conflicto que quizá influyó la cobertura mediática masiva diferenciada “al final creo que lo valioso es socorrer de la manera que cada uno puede desde el corazón”.

Aquello era conmovedor, niños, niñas y jóvenes ordenando en cajas los distintos productos que continuaban entregando familias enteras para salvaguardar la salud, higiene, cobijo e integridad de todos aquellos que vieron su mundo desmoronarse ante sus ojos.

“La mayoría sino es que todos de los voluntarios que nos están ayudando a ordenar y revisar los kilos de ayuda son estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad tanto públicas como privadas” agregó el director de Cuernos Chuecos con sorpresa al ver disipar el prejuicio que últimamente se ha desatado sobre esta generación, “ellos están demostrando que no han son el futuro sino el presente de nuestro país”.

Al respecto una de las voluntarias, que prefirió permanecer en el anonimato bajo la certeza de que no importa su nombre sino sumarse al auxilio de los seres vivos en la penuria, invitó a todas las personas que están decidiendo ayudar entregando mercancía en los distintos centros de acopio a verificar con anticipación el estado en el que se encuentran los productos “los damnificados necesitan nuestra ayuda con urgencia, no son nuestro basurero, por favor no envíen ropa rota o zapatos nones” pronunció con un esbozo de indignación al ver que algunas cosas eran obsoletas.

“Es honorable la confianza que han tenido los donadores sobre nosotros al venir y entregarnos mercancía que llegará con certeza a su destino” finalizó apuntando que los productos que más se necesitan y hacen falta son los medicamentos y productos de curación.

