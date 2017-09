No permitiremos que se trastoque la tranquilidad

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Araíz del fallido asalto a una joyería que fue posible gracias a una denuncia ciudadana, y la detención de cuatro presuntos delincuentes, mientras que otro perdió la vida, el presidente municipal Marcos Aguilar Vega sentenció que aquí no permitirán ni tolerarán ninguna acción que trastoque la tranquilidad de los queretanos y seguirán la colaboración con el gobernador para que Querétaro sea una ciudad segura.

Categórico declaró: “no me importa cuál sea la empresa o el empresario; no cederé un solo centímetro en meter orden en las plazas comerciales y no me condicionarán como presidente municipal, argumentando que no invertirán, no queremos plazas comerciales que inviertan condicionando a los queretanos en su seguridad y en sus beneficios en términos de gratuidad; y a donde tope, iré”.

Demandó que las plazas comerciales hagan su trabajo, dijo que los queretanos van y dejan su dinero ahí y no merecen que los traten mal y los empresarios de las joyerías tienen qué entender que es un giro expuesto a riesgos, tienen que otorgarles garantías.

En cuanto al fallido robo, el presidente municipal dijo que cuando las denuncias se hacen de manera inmediata la policía reacciona como sucedió el martes. A hora, dijo, el caso está en manos de la Fiscalía General del Estado y espera conocer si estas personas están involucradas en otros incidentes relacionados con las joyerías, teniendo información que son personas del Estado de México que utilizan mazos para romper los cristales de los aparadores como ocurrió en Plaza Galerías se van. Reconoció la estrecha colaboración del Fiscal General del Estado Alejandro Echevarría quien ha tenido “una extraordinaria coordinación con el municipio”. Hizo un llamado a los habitantes de la ciudadanía para que ayuden con la denuncia.

