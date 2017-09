NATALIA LAFOURCADE ENVÍA MENSAJE DE ALIENTO

Notimex La cantante mexicana Natalia Lafourcade, quien se encuentra en España por compromisos laborales, muestra solidaridad con sus compatriotas y expresa su admiración por todos los voluntarios que están ayudando en las labores de rescate tras el sismo registrado el martes 19 de septiembre.

La intérprete escribió un mensaje de aliento en sus redes sociales y sitio oficial, en el que manifiesta el dolor y la tristeza que le causa saber lo que está pasando en la capital del país, que se vio afectada por el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter y dejó daños materiales que afectaron a cientos de ciudadanos.

“Lamento el tremendo terremoto que sacudió tantas construcciones dejando a cientos de personas sin hogar y en tal vulnerabilidad. Mi México lindo y querido te abrazo a la distancia. “Se siente muy feo estar tan lejos. Sentir que desde aquí no puedo hacer mucho más que compartir un poco de información por redes sociales y mandar la mejor de mis energías”, expresó Lafourcade.

En el texto, también expresa el orgullo que le da saber que la gente se ha solidarizado y ha ayudado en la medida de lo posible a todas las personas que se han quedado sin hogar y a los brigadistas que han hecho posible los rescates.

“Me llena de orgullo mirar como tantos en todos los lugares se solidarizan y se toman de las manos unos con otros para ayudarse mutuamente. Esto me confirma lo hermosos y fuertes que somos como hermanos. No nos olvidemos de esto ahora que nos necesitamos tanto. No olvidemos que nos necesitamos siempre. Solo en equipo se arreglan las situaciones difíciles cómo está que vivimos”.

“Estamos realmente sacudidos. Estamos realmente heridos. Pido mucho por todos nosotros. Pido por nuestra tierra porque ella está viva y también está enojada. Pido porque estemos tranquilos, unidos y podamos trabajar juntos para salir adelante”, expresó la cantante desde Madrid.

