Gran error criticar el acuerdo con Irán sin ofrecer opciones: EM

EFE Naciones Unidas. – El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró hoy un “gran error” denunciar el acuerdo nuclear de las potencias internacionales con Irán sin ofrecer una alternativa. Macron respondió así en la ONU al presidente estadounidense, Donald Trump, que poco antes consideró desde el mismo podio que el pacto es “una vergüenza” para su país y dio a entender que su país podría abandonarlo.

El presidente francés insistió en que el acuerdo es “sólido” y “esencial para la paz” y aseguró que no respetarlo sería “irresponsable”. Macron advirtió del riesgo de una “espiral infernal” si el pacto se rompe y dijo que le ha transmitido ese mensaje directamente tanto a EE.UU.como a Irán. Minutos después, en declaraciones a los periodistas, insistió en que puede entender que Trump crea que el acuerdo no es perfecto, pero no que pueda ponerle fin sin una alternativa. “Si hacemos caer este acuerdo y es sustituido por nada, estamos en la situación de Corea del Norte”, advirtió.

