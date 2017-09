No eludimos responsabilidades, afirma Suu Kyi, líder de Birmania

EFE Bangkok. – La líder de Birmania (Myanmar), Aung San Suu Kyi, condenó hoy cualquier violación de derechos humanos que se haya podido cometer contra los musulmanes rohinyás y expresó su preocupación por el éxodo de cientos de miles de miembros de esta comunidad a Bangladesh.

“Sentimos profundamente el sufrimiento de todos los que se han visto afectados por el conflicto”, señaló Suu Kyi, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991, en una conferencia en Naipyidó.

Sin embargo, precisó que aquellos que han tenido que huir de sus casas no son solo musulmanes, sino también budistas y miembros de otras minorías en el estado Rakáin (oeste) afectados por el conflicto entre el Ejército y militantes rohinyás.

“A pesar de todos los esfuerzos, no hemos podido detener el conflicto (…) No es la intención del Gobierno eludir responsabilidades”, señaló Suu Kyi, acusada por organizaciones humanitarias de no alzar su voz para defender a los rohinyás.

El mensaje a la nación de la líder birmana se produce unos días después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, calificara la crisis de los rohinyás de “limpieza étnica” y pidiera la suspensión de las acciones militares.

Mientras la desesperación y las malas condiciones de vida de los rohinyás en Bangladesh se agudizan día a día en medio de la incapacidad de las pocas ONG autorizadas en el país y la ONU para responder a los refugiados, mientras empiezan a saltar las alarmas por datos como el de la malnutrición infantil.

“Hay muchísima gente desesperada que no hemos podido alcanzar aún (…) Las necesidades son tan grandes que se siguen viviendo momentos caóticos”, dijo a Efe la jefa de Trabajo de Campo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef ) en Bangladesh, Sara Bordas.

