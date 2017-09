Darán un show en memoria de Chester

Notimex La banda Linkin Park ofrecerá un espectáculo en honor a quien fuera su vocalista, Chester Bennington, el viernes 27 de octubre en el famoso anfiteatro de Hollywood Bowl, de Los Ángeles, California. Bennington se suicidó el 20 de julio, por lo que los cinco miembros restantes se reunirán junto a “otro número de artistas” para honrar su legado, indicó la agrupación en un comunicado de prensa replicado por el portal Variety.

Los miembros de la agrupación pretenden aportar lo recaudado del concierto a Music For Relief ‘s One More Light Fund en memoria de Chester. Este lunes el grupo lanzó “One more light” como sencillo, aunque no tenían contemplado hacerlo. “Inicialmente la canción no había sido programada como single, pero la fuerte conexión con los fans en las semanas posteriores al fallecimiento de Bennington le dio fuerte impulso”, se indicó.

