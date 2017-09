Jugadores responsables

Notimex Toluca. – La presencia de ocho jugadores en la conferencia de prensa de del técnico Jaime Lozano fue para dejar en claro que el mal momento que vive Querétaro es responsabilidad también de los jugadores, sin ser exclusiva del estratega, dijo el volante Erbin Trejo.

“Estamos también aquí para asumir la responsabilidad, no solo es del entrenador”, dijo Trejo, quien falló un penal que hubiera significado el empate, en el duelo contra Diablos Rojos de Toluca por la semana nueve del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX de futbol. Asimismo, el portero brasileño Tiago Volpi señaló que su presencia se debió a que existen aspectos en el desempeño del equipo que corresponden a los futbolistas.

“Venimos aquí más que nada porque, como se dieron cuenta hoy, hay cosas que son nuestras totalmente; el encargado no puede meterse a cubrir una marca, el entrenador no puede meterse a batir un penal y errarlo como me pasó a mí”, apuntó.

Destacó que “estamos aquí es por eso, por eso decidimos tomar esa decisión, sabemos que nos estamos matando toda la semana en la cancha para venir y encontrar estos resultados propiciados por errores muy infantiles y muy propios de cada jugador, venimos a dar la cara en representación de todo el plantel”.

