CON GRAN ÉXITO SE PRESENTÓ “BAJO LOS ALMENDROS”

Noticias Ha sido un éxito la presentación de la novela “Bajo los almendros. Estampas de amor y muerte” de Juan Antonio Isla que tuvo lugar en días pasados en la librería Gandhi “Mauricio Achar” en la Ciudad de México. El auditorio se llenó y el interés de los asistentes se centró en la participación de destacados intelectuales y escritores invitados por la editorial.

En sus intervenciones la Mtra. Diana Rodríguez, coordinadora de ediciones de la Universidad Autónoma de Querétaro quien estudió en la Universidad Complutense de Madrid, destacó, entre otras cosas que uno de los capítulos de la obra rinde homenaje a los periodistas y escritores queretanos Heriberto y Dolores Frías e hizo el vínculo con el centenario de Ramón López Velarde, contemporáneo de los Frías; por su parte el antropólogo Diego Prieto, Director General del INAH, puso énfasis en los aspectos historiográficos del contexto que se plantea en la novela, la decadencia de los hacendados y la ausencia de balas en Querétaro durante el conflicto armado; el escritor Felipe Garrido, que ha sido un extraordinario promotor de las letras mexicanas al haber fungido como director de Literatura del INBA y de la UNAM, se congratuló que el autor, inmediatamente después de poner fin al ciclo como promotor cultural en distintos espacios académicos y gubernamentales, se haya puesto a escribir y además con muy interesantes resultados.

Dijo además que era notable el ritmo de la novela que no tiene una línea cronológica sino sus capítulos son como un rompecabezas. Aun así, dijo, su lectura es ágil y amena. Por su parte, el politólogo e intelectual Jesús Silva Herzog Márquez, además de encontrar variasclaves de la novela, como que la trama transcurre con la baja intensidad del rumor, el silencio, la atmósfera de un lugar en donde no pasa nada, a pesar de estar en medio de la revolución que rodea a Querétaro, dijo que la obra no era solo de importancia regional sino tenía matices y valores literarios como para trascender a otros ámbitos.

El autor cerró las participaciones agradeciendo a Siglo XXI porque publicó la novela, siendo que su espacio para editar literatura es muy limitado. También advirtió que no se trata de una novela histórica y sus personajes y anécdotas tienen una gran dosis de ficción. Lo interesante de la velada es que, sin ponerse de acuerdo, cada uno de los expositores planteó una perspectiva diferente. Al final la editorial ofreció un vino de honor y el autor firmó dedicatorias a los asistentes.

A eso de la media noche vendría el sismo que asustó a los millones de habitantes de la capital del país. Decimos esto porque, como coincidencia, en el primer capítulo de la novela asesinan a uno de los hijos del hacendado. Su caballo se llamaba “Terremoto”. El libro está a la venta en la librería El Alquimista (calle Morelos a un costado del Carmen) y en librería Gandhi.

