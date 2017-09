Corren los Súper Héroes

A beneficio de la Fundación Ilumina tu Mañana en el Marqués

YOLOT GUERRERO FOTOS: SIXTO PICONES Noticias Con éxito se llevó a cabo la carrera de los “Súper Héroes” a beneficio de la Fundación Ilumina tu mañana” a cargo de Berta López Martínez que tiene por fin dar ayuda a personas con capacidades diferentes, el evento registró la participación de 280 corredores que cruzaron el arco de meta en frente de la Plaza de San Pedro.

Los corredores se dieron cita para recorrer las distancias 3, 5 y 10 kilómetros con el fin de sumarse a promover la ayuda a personas con diferentes capacidades, informó Ayram Escobar del comité organizador.

El máximo corredor fue el triatleta Sub-Campeón Mundial de Duatlón en la categoría Juvenil, Jorge Andre Cabrera Silva dijo el deporte además de ayudar es una manera de expresarme, “una forma en la que le exijo a mi cuerpo y a mi mente el máximo esfuerzo en diferentes disciplinas y me forzó a intentar ser bueno en las tres.

Es una forma en la que yo mismo me enseño cada día, que los límites están más lejos de lo que creo y que las metas se acercan cada día más con cada entrenamiento. Y en estos momentos en los que medio puedo llegar a ser ejemplo para una que otra persona, solo siento que yo soy la punta del iceberg que sobre sale detrás de una multitud de personas que me apoyan y a las que represento.

Así que cada día pienso que si me rindo no solo me rindo por mí, sino por todas esas personas que represento. ” El atleta recién se coronó campeón del Triatlón Challenge Sprint de San Gil al finalizar el reto con un tiempo de 1 hora con 37 minutos con 57 segundos en la categoría 18 a 19 años. El ganador empezó en el triatlón desde los 13, es actual medallista de plata en la Olimpiada Nacional. Clasificó al Mundial de Duatlón en Canadá donde peleará por el primer lugar para México el 18 de agosto, para ello se prepara en el Querétaro 2000 con los profesores Edgar Rodríguez, Víctor Scott.

