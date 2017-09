Suspenden casa de matanza en E. Montes

Noticias La Secretaría de Salud del estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, mantiene operativos sanitarios en casas de matanza, con la finalidad de verificar que las condiciones sanitarias sean las adecuadas, protegiendo así, la salud de la población queretana.

Gracias a estas acciones, se encontraron las siguientes irregularidades durante la visita de verificación a casa de matanza del Municipio de Ezequiel Montes: malas condiciones en la carne, con signos de descomposición (carne proveniente de animales muertos o caídos).

El personal responsable del establecimiento no presentó evidencia documental de la procedencia del ganado, por lo que se procedió a la aplicación de la medida de seguridad consistente en suspensión de trabajos y servicios Asimismo, se realizó el aseguramiento de la carne, por no contar con las autorizaciones correspondientes (Aviso de Funcionamiento) y por no tener el visto bueno de un médico veterinario zootecnista, como lo establece la normatividad vigente.

