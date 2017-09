Muerte en Cerrito Colorado; Fue baleado a metros de su domicilio

Se le relaciona con el homicidio ocurrido la semana pasada en esa misma zona

Noticias La violencia en la colonia Cerrito Colorado se recrudece; ayer por la tarde en lo que apunta a una venganza, habitante de la calle Matlazincas fue asesinado a unos metros de su domicilio por varios sujetos de los que la policía municipal señala están plenamente identificados, pero que al momento lograron escapar.

La agresión que concluyó en homicidio ocurrió minutos antes de las 18 horas, justo en la esquina de la mencionada arteria y el acceso al módulo 104, justo allí quedó el cuerpo sin vida de la víctima, de quien se estimaba una edad de entre 27 y 28 años; sus vecinos lo identificaban como una persona sumamente agresiva, conflictiva, y la policía recordó que contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud y robo a vehículo.

La información aportada por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal señala que policías preventivos se movilizaron a la esquina de la avenida de la Luz y Matlazincas, en donde conocieron que un individuo fue agredido por varios sujetos y que paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Había sido atacado a balazos. Ante esta situación procedieron a acordonar la zona y recabar información sobre los hechos, al igual que policías de investigación del delito. En la información oficial se agrega que los agresores “están identificados e incluso varios de ellos tienen antecedentes delictivos, incluido el hoy occiso por robo a vehículo y delitos contra la salud”, agregando que aquellos lograron escapar a bordo de una camioneta.

En el lugar se conoció que las investigaciones y primeras declaraciones de testigos apuntaban a una relación de este y el homicidio ocurrido el pasado fin de semana, justo a unos metros; al ahora occiso lo señalaban como participante de la muerte ocurrida hace cinco días “y pronto se la cobraron”, se indicó.

Ayer, mientras peritos de Servicios Periciales, llevaba a cabo las diligencias respectivas antes del levantamiento del cadáver para su traslado al anfiteatro del Médico Forense, la expectativa entre los vecinos y gente que se encontraba en la zona, pasaba a la molestia, sobre todo entre los primeros ya que no podían llegar a sus domicilios. Mientras tanto, los comentarios coincidían, “Pero dicen que aquí no pasa nada, que todo está bien, ya no podemos salir como antes, ya no hay tranquilidad, ya cuántos muertos van pero dicen que aquí está tranquilo”.

En los últimos diez años esta colonia de la delegación Félix Osores, ha sido escenario de múltiples hechos delictivos, los vecinos reiteran que ello está relacionado con la compra-venta de droga y la falta de una presencia real de la policía, “está el módulo aquí a unas cuadras, pero de nada sirve, aquí está la prueba, dos muertos en menos de una semana, ojalá y ya a Pancho Domínguez le caiga el veinte, porque no es posible que ya a ninguna hora estamos seguros, que ya actúe y no salga con su mano dura, todo el tiempo ha dicho eso pero mire, estamos peor”, señaló uno de los vecinos.

Comentarios

comments