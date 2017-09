Sí hay casos de violencia obstétrica: Ma. Alemán

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La diputada María Alemán Muñoz Castillo consideró delicado que el titular de Salud en el estado, Alfredo Gobera Farro, asegure que no hay violencia obstétrica en el estado, ya que se ha tenido conocimiento de varios casos que se han reportado. El que no haya estadísticas no significa que estemos exentos de este problema, añadió.Cabe recordar que recientemente el titular de Salud en el estado afirmó que en Querétaro no se tienen casos reportados de violencia obstétrica, esto a pesar de que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares muestra que hay una prevalencia de maltrato obstétrico en el estado de 36.9, mientras que la media nacional es de 33.4.

Es por ello que la diputada Alemán, consideró irresponsable la postura del funcionario de Salud al afirmar que el problema no existe, por lo que consideró necesario que se genere una estadística porque “lamentablemente se crean políticas públicas de prevención y de atención a problemas donde no tenemos una base de donde partir como es el caso”.

Así las cosas, la legisladora del Partido Nueva Alianza señaló que “difícilmente el Gobierno del Estado podrá emprender una campaña de prevención o de concientización contra la violencia obstétrica si no tenemos datos los reales”.

Por lo anterior, hizo un llamado al titular de Salud Gobera Farro a trabajar en la estadística de los casos de violencia obstétrica que se han presentado en el estado, porque “de que los existe, los existe, al final del día vale mucho más el testimonio de una persona de carne y hueso que una estadística en blanco”. Cabe mencionar que en la entidad poco más de 50 mil mujeres han sido víctimas del maltrato obstétrico, lo cual representa el 36.9 p9or ciento de mujeres que sí han tenido incidencias en este tema.