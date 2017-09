MAV: objetivo del PAN, recuperar la Presidencia

POR MANUEL PAREDÓN Noticias A 78 años de su fundación, el Partido Acción Nacional está muy bien posicionado entre la población y tiene claro un objetivo: recuperar la Presidencia de la República en el 2018, describió Marcos Aguilar Vega que observa un escenario en el que se tiene que construir la unidad en torno a un proyecto político que consolide los anhelos de los mexicanos y que eso se traduzca en resultados para mejorar su calidad de vida.

Previno: “No tener unidad, es un riesgo latente para perder la Presidencia de la República, con unidad, hay presidencia de la República”. Considera que en el 2018 el Partido Acción Nacional tiene una oportunidad muy valiosa a nivel nacional y estatal, la estrategia trazada por el presidente nacional Ricardo Anaya que ha traído resultados importantes.

En el recuento, destacó los triunfos en las elecciones de los estados y presidente municipales, y es la ocasión que un presidente nacional logra dichos alcances en número de gobernados en todo el país. Segundo, la conformación de un frente ciudadano en el que participan tres partidos políticos, muestra clara de la potencia que puede lograr el Partido Acción Nacional y le parece que traerá resultados hoy. En cuanto a la conveniencia de replicar aquí este mismo frente, opinó que el partido deberá valorarlo.

Dijo que está en manos del presidente estatal José Luis Báez Guerrero y confía que con su visión y capacidad sabrá si esto es algo que sea conveniente. Sin embargo, le parece que sería extraordinario replicarlo lo que en próximos días se sabrá y resolverá. Dijo que sin duda alguna sumar a más partidos a los que están a nivel nacional, sería una circunstancia muy favorecedora para el electorado y el partido.

Ante la insistencia de Margarita Zavala que demanda la renuncia de Ricardo Anaya, argumentó que la libertad en Acción Nacional es conocida por todos, hay expresiones que puedan sonar duras para la sociedad pero que son parte de un ejercicio democrático lo que no viola ningún reglamento del partido. Lo que su juicio será importante, la valoración de la ciudadanía que dirá si eso le gusta que se haga o no, suma o resta en el caso particular de cualquier aspirante.

