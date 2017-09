Juan Casamayor, sorprendido de recibir Homenaje al Mérito Editorial

Notimex El editor español Juan Casamayor, a quien hoy se dio a conocer como mercedor del Homenaje al Mérito Editorial 2017 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara por su trayectoria desde la casa Páginas de Espuma, dijo a Notimex que no se imaginaba ganador de este reconocimiento. Enlazado desde España vía telefónica, recordó su incursión en la mencionada editorial, y que entonces no pensaba en los logros que hasta ahora ha conseguido esta casa, como la consolidación de su catálogo, su presencia en Latinoamérica o un premio como el próximo a recibir.“Uno no imagina, creo que, por salud mental todo lo que uno tiene que hacer cuando empieza, sino que poco a poco van llegando ciertos objetivos y se van cumpliendo”, explicó. Asimismo, confió que en el Homenaje al Mérito Editorial 2017 le dé a su editorial mayor recepción y difusión entre los lectores, y describió al premio como un punto de inflexión, no solo como editor, sino también como amante de los libros.

“Supone mucho porque si algo me ha definido, entre otras cosas, además de la especialización en cuento que he hecho como editor, es el compromiso con Latinoamérica, y que el premio venga de una Feria tan querida como la FIL es como haber comprendido también un poco todos los pasos que me han llevado hasta aquí, dan cierto sentido y mucho ánimo para continuar el camino que se está haciendo”, subrayó Casamayor.

Destacó que, paradójicamente, a pesar del diagnóstico sobre bajos índices de lectura del país, se alberga una gran esperanza para los países que siguen cuidando de la cultura, como se hace con la FIL de Guadalajara.

“Es la mejor feria del mundo en español, hay otras muy buenas, en distintos países, pero podemos estar de acuerdo: en estos momentos, Guadalajara es la que simboliza la feria internacional del libro por excelencia”, declaró.