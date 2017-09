Querétaro cumplió ya cuota anual de empleo: Manpower

POR DIEGO RIVERA Noticias De acuerdo a Julien Matalou, Gerente Comercial Divisional del Bajío de Manpower Group, Querétaro como estado ya llegó a su cuota anual de generación de empleo, la cual era de 35 mil, aunque de acuerdo a la tendencia esperada, al final del año se podrían estar generando un total de 45 mil empleos. “Ya tenemos 35 mil empleos generados este año y tenemos la tendencia de cerrar con los 45 mil o más a finales de año”, señaló.

Fidel Arroyo Hernández, director de Ventas para México de Manpower Group, indicó que se espera Querétaro tenga un crecimiento de 12 por ciento en el último trimestre del 2017, aunque al compararlo con el trimestre anterior inmediato habría una disminución del 8 por ciento, mientras en el comparativo anual habrá un crecimiento cero. En la entidad actualmente ya no están pidiendo mano de obra no calificada, pues el mercado laboral ahora está requiriendo otro tipo de habilidades.

“Los empleos que se están creando están más relacionados con empleos que generan valor, ya lo que nos están pidiendo no es una mano de obra que no esté calificada, es una tendencia que también vemos en esta zona, no estamos pidiendo los empleos que anteriormente eran con una calificación muy baja, de tareas repetitivas; sino que estamos viendo que requieren de otro tipo de habilidades”, señaló. Esta escasez de habilidades genera que las empresas aumenten salarios y eso también genera movilidad.

En el caso particular de la región centro estará ligeramente por debajo de la media, pues solo llega a un crecimiento del 11 por ciento, aumento impulsado principalmente por las comunicaciones y transporte, y la manufactura, los cuales crecerán 16 y 15 por ciento respectivamente.

Para obtener estos resultados en México cuatro mil 802 empresas fueron entrevistadas A nivel México, 13 por ciento de las empresas esperan incrementar su plantilla laboral, mientras el 79 por ciento se quedará sin cambio y el 3 por ciento tendrá un disminución, por lo cual se espera una tendencia neta del empleo al cuarto trimestre del 2017 de 13 por ciento, lo cual lo catalogan como un dato positivo a pesar de que implica estará 1 por ciento por debajo con el trimestre anterior, pero anual es mayor al 3 por ciento. Los sectores que más crecerán son manufactura, comunicaciones y transporte y servicios; sin embargo, todos los sectores tendrán un alza.

