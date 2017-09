Buscaría Castañeda Olalde la Rectoría

POR ARACELY TOVAR Noticias Luego de que el Dr. Arturo Castañeda Olalde, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, confirmará que sí está interesado en participar en el próximo proceso de elección a rector, señaló que será hasta el próximo 28 de septiembre cuando el Consejo Universitario se declare inamovible e inicie formalmente el proceso de inscripción y apertura.”Por convicción y el exhorto de algunos compañeros, sí tengo esta aspiración por contender, no me declararía como candidato porque no son los momentos, pero tampoco voy a evadir el tema”, expresó. En cuanto a los problemas que hoy presenta el Sindicato único de Personal Académico de la UAQ (Supauaq) con la Máxima Casa de Estudios, lamentó esta situación, pues como universitarios, aseguró que deben de conducirse con legalidad y responsablemente darle el reconocimiento al que legalmente debe tenerlo, pues no se le puede dejar esta última decisión al Consejo Universitario.

“No podemos pensar en que recaiga sobre el Consejo Universitario la decisión de aceptar o no un sindicato pues la personalidad jurídica que le da el sustento a un sindicato tiene que ser dado por una autoridad diferente que es la Secretaría del Trabajo y se le conoce como la toma de nota”, señaló.

Finalmente Castañeda Olalde dijo que no se puede ser ajeno a observar la legalidad en todo momento y bajo todo principio y que si la autoridad está equivocada existen los medios correspondientes para buscar corregir esa situación.