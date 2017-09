Aún no existe el 67% de empleos para la Generación Z: FAH

POR DIEGO RIVERA Noticias El 67 por ciento de los trabajos que tendrá la generación Z aún no existen y aunque las empresas se están preparando para los cambios aún no hay certeza sobre lo que vendrá, indicó Fidel Arroyo Hernández, director de Ventas para México de ManpowerGroup. “67 por ciento de los trabajos que va a tener la nueva generación aún no se han creado. Hoy nosotros tenemos búsquedas de empleos como un Administrador de Drones por ejemplo, que antes no existía”, señaló.

Sumado a esto, el 45 por ciento de los empresarios consideró que la automatización reemplazará algunas actividades de los trabajos, pero solo el 5 por ciento consideró que lo hará en trabajos completos. Actualmente, los milenials quieren trabajar por el resto de su vida, por eso buscan ser competitivos a lo largo de su vida laboral. De acuerdo a las macrotendencias en el mercado laboral las empresas están peleando por el talento y la gente capacitada, lo que genera una amplia movilidad demográfica y escasez de talento.

Esta escasez en las habilidades de los empleos más competitivos se da, entre otras cosas, por la necesidad de adaptarse cada vez más rápido a la tecnología. Actualmente hay más gente más capacitada en el mercado laboral, aunque es probable que siga viniendo gente de otros puntos para cubrir esa escasez. Esto ha sido provocado principalmente por una desvinculación entre la academia y lo que las empresas demandan, por lo cual consideran hace falta mayor comunicación.

En Querétaro, para cubrir esta falta de talento es común las empresas armen equipos para capacitarlos en otras latitudes para que después se integren a su plantilla productiva. Más de lo aprendido en la escuela actualmente el mercado busca otras habilidades, por eso necesario dejar de pensar que un título universitario te hará más competitivo.

La gente está aprendiendo a trabajar bajo la incertidumbre de si continuará o no pues conforme avanza el tiempo se van requiriendo nuevas habilidades en el mercado laboral, por ejemplo, antes no pedían talento creativo, ni inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva y ahora son de los mayores requerimientos en empresas. “Hoy la gente también busca otro tipo de cosas, como son el desarrollo, el poder seguir aprendiendo y seguir entiendo otros sistemas de trabajo y formas de relacionarse. Y también la gente está aprendiendo a trabajar por esa incertidumbre que nos da el saber si vamos a continuar o no en el trabajo. Esto hacer que cada vez la gente que se integra a la fuerza laboral sea más competitiva y se esté capacitando de manera más rápida”, señaló.

