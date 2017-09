Aumento salarial a los elementos policiacos

Llama FDS a los alcaldes a respaldar el empeño estatal

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Desde el municipio de Colón el gobernador Francisco Domínguez Servién, exhortó a los 18 alcaldes de la entidad a privilegiar el aumento al salario de los policías en sus Proyectos Económicos Municipales, que envíen al Poder Ejecutivo, pues el estado adoptará una estrategia de incremento salarial a los elementos de seguridad pública en 2018.

El anuncio lo realizó en el marco de entrega de equipamiento en seguridad para 14 municipios por 19 millones de pesos (39 unidades) y Policía Estatal (PoEs) por 12 millones 600 mil pesos (47 unidades), por concepto de Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (Fasp). “Trabajamos junto a los poderes Legislativo y Judicial. La determinación es de recuperar la confianza ciudadana, para ello necesitan mantener una actuación ejemplar del servicio, capacitación permanente que les vamos a apoyar, ser ustedes muy cercanos, contar siempre con las mejores herramientas, tener una imagen impecable, así como unidades en buen estado”, explicó.

El mandatario estatal aseveró que para el próximo año la estrategia será el aumento salarial a los elementos de seguridad públicas municipales y estatales, en el último caso -compartió- ya se analiza la partida presupuestal para 2018 El titular del Poder Ejecutivo refrendó su compromiso en materia de seguridad, estrategia en la que se privilegia -especificó- la tecnología, el equipamiento, el nuevo sistema de justicia penal (primer respondiente), la capacitación y la remuneración de los elementos policiacos.

En materia de tecnología, se espera que lleguen a la entidad una docena de C16 (cuatro para PoEs, cuatro para la capital, dos para Corregidora y dos para El Marqués); asimismo en enero se plantea la conclusión de la obra del Centro Estatal de Inteligencia para la Seguridad del Estado de Querétaro. Respecto a los señalamientos sobre el aumento en la inseguridad del diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo Cabrera Ruiz; Domínguez Servién aseveró que las afirmaciones son falsas.

“Un diputado federal anda diciendo que se incrementó la delincuencia. Si hubiera aumentado así, los queretanos ya me hubieran crucificado con esos números mentirosos y que dice el diputado federal. Yo no voy a debatir con él, porque no estoy a su altura, pero el secretario de Seguridad va a debatir el día que quiera”, sentenció.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Juan Marcos Granados Torres, expresó que uno de los ejes principales de la administración estatal 2015- 2021 en materia de seguridad es integrar mayor equipamiento a las corporaciones de seguridad pública, en especial para las demarcaciones del semidesierto y la Sierra Gorda. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en Querétaro 98 por ciento de los policías pararon las pruebas de control de confianza.

“La prioridad es operar de la manera más eficiente el modelo policial que se puso en marcha en esta administración y consolidar tanto el sistema de justicia como el sistema de seguridad”, agregó.

