Corregidora crece, 8 por ciento anual

LAURA VALDELAMAR Noticias El Presidente Municipal de Corregidora, Mauricio Kuri González indicó que cada año llegan a la demarcación cerca de 9 mil personas, lo que significa un crecimiento del 8 por ciento anual. México, dijo, crece al 2 por ciento, el estado en los últimos 5 años ha crecido 4 por ciento y Corregidora en los últimos 20 años ha crecido entre el 6 y el 8 por ciento.

“Corregidora crece entre el 6 y el 8 por ciento, México crece al 2 por ciento, el estado en los últimos 5 años ha crecido 4 por ciento, Corregidora en los últimos 20 años ha crecido del 6, 7, 8 por ciento y este año estamos previendo cerca del 8 por ciento, estamos hablando de cerca de 9 mil personas al año”.

El crecimiento es derivado principalmente del sector medio, medio alto, entendiendo que la cantidad de desarrollos que están viniendo a la zona, son ese tipo de mercado y habrá que seguir muy al pendiente de darle los servicios a todas las personas que han llegado al municipio. Añadió que el crecimiento se está dando principalmente hacia la carretera 411 y 413, zona donde se ha dado el mayor índice de construcción de viviendas.

En cuanto al crecimiento económico, el edil apuntó que diariamente abren 12 empresas, lo que ha ayudado a darle la vuelta para dejar de ser un municipio dormitorio. “Se están abriendo 12 empresas diarias y eso nos ha ayudado a darle la vuelta para dejar de ser un municipio dormitorio para que se convierta en un municipio donde la gente también pueda trabajar y divertirse, espero llegar a 4 mil empresas en todo el año”.

BASE DE CRUZ ROJA Confía el Presidente Municipal de Corregidora en que los vecinos de Misión Mariana acepten la base de la Cruz Roja, ya que se continúa en pláticas con los vecinos y si no la cambiarán de lugar en la misma zona de Candiles por el libramiento Sur poniente.

“Se sigue en pláticas y si no lo estaremos cambiando de lugar yo preferiría que se quedará ahí. Tenemos en la misma zona más terrenos pero más que eso lo que yo quisiera que los ciudadanos entendiera la necesidad de tener ahí la Cruz Roja, seguimos en la concientización de los ciudadanos”.

Abundó que están en pláticas con todos los vecinos de Misión Mariana, lo que se tuvo que hacer desde un principio, es una pequeña base donde se prestarán los primeros auxilios, sin embargo si no hay respuesta positiva la cambiarán de lugar, “Pensé que la Cruz Roja era bienvenida en todos lados, es una pequeña base donde no habrá heridos, únicamente es para los primeros auxilios, y debe darse para finales de mes, de no haber respuesta ya nos cambiaríamos”.

