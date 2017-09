Celebra Mons Faustino Armendáriz su XXXV Aniversario Sacerdotal

“Mi objetivo es y será siempre que ustedes ‘sean cristianos perfectos”

POR ENRIQUE ZAMUDIO Noticias Al celebrar la Eucaristía con motivo de su XXXV Aniversario Sacerdotal, el Obispo de Querétaro, Mons. Faustino Armendáriz Jiménez, dijo sentirse contento y confortado, al tiempo que resaltó que esta fecha no es sino una oportunidad para agradecer el don del sacerdocio, llamado de Dios que siempre ha valido la pena.

En la capilla del Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe, monseñor Faustino Armendáriz recordó aquel lluvioso sábado 11 de septiembre de 1982, en el templo de San Martín de Porres de su natal Magdalena de Kino, Sonora, cuando fue ordenado sacerdote por el Arzobispo de Hermosillo, Don Carlos Quintero Arce.

Ante decenas de seminaristas, miembros del presbiterio queretano y de la vida consagrada, así como de familiares, colaboradores, amigos y autoridades civiles, el señor Obispo Mons. Faustino Armendáriz sostuvo que gracias al don del sacerdocio la vida de la Iglesia se renueva cada día, además de que ha sido la misericordia de Dios la que lo ha sostenido durante estas tres décadas.

“Me siento muy contento y muy confortado porque en este aniversario, la palabra de Dios, me recuerda que el Señor me ha constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo”.

Al concelebrar con Mons. Fernando Mejía, juez auditor del Supremo Tribunal de la Rota Romana, así como con Mons. Florencio Olvera, Obispo Emérito de Cuernavaca, Don Faustino subrayó que “el coloquio personal con Cristo” es una prioridad pastoral fundamental, por ello –dijo- la oración no es algo marginal, sino un “oficio” del sacerdote, pues él es representante de la gente que no sabe rezar o no encuentra el tiempo para rezar.

En este sentido, el líder de la grey católica de Querétaro dijo acoger con alegría y con esperanza que la palabra de Dios lo invita y recuerda que su tarea como sacerdote es ayudar a muchos, que viven con “la mano paralizada” para verse liberados de esas ataduras y así lograr vivir en un estado pleno, normal, feliz.

“Queridos hermanos y hermanas, que todos ustedes ‘sean cristianos perfectos’, es y será siempre, el objetivo que motiva mi sacerdocio para desempeñar todos los días de mi vida mi ministerio sacerdotal, con alegría, con generosidad y sin reserva”. Dijo que el sacerdote es elegido, consagrado y enviado para hacer eficazmente actual la misión eterna de Cristo, de quien se convierte en auténtico representante y mensajero.

“No se trata de una simple función de representación extrínseca, sino que constituye un auténtico instrumento de transmisión de la gracia de la Redención.

El sacerdote, al hacerse más semejante a Cristo es —gracias a Él, y no por sí solo— colaborador de la salvación de los hermanos: ya no es él quien vive y existe, sino Cristo en él”.

Al dirigirse a los seminaristas, Mons. Faustino Armendáriz retomó las palabras del Papa Benedicto XVI, quien decía que “la vocación del sacerdote, por tanto, es altísima y sigue siendo un gran misterio incluso para quienes la hemos recibido como don.

Nuestras limitaciones y debilidades deben inducirnos a vivir y a custodiar con profunda fe este don precioso, con el que Cristo nos ha configurado a sí, haciéndonos partícipes de su misión salvífica”.

“Después de estos 35 años puedo compartirles que ha valido la pena ser sacerdote”, afirmó Mons. Faustino Armendáriz. “No duden en decirle al Señor que sí. Fórmense de tal manera el señor les confíe los secretos de su corazón, y así puedan algún día llegar a ser constituidos ministros de esta Iglesia, y sean puestos al frente de la comunidad para que muchos lleguen a ser cristianos perfectos”.

Mons. Faustino Armendáriz se consagró a la santísima Virgen María a quien pidió su intercesión para nunca perder “la alegría de ser discípulo del Señor y que a todos ustedes les conceda estar siempre bajo su amparo, especialmente en los momentos de la duda, la crisis o la desilusión”. Asistieron personalidades como la señora Karina Castro Alegría, presidente del Sistema Estatal DIF, quien estuvo acompañada por su padre Don Francisco Castro Ballesteros.

Asimismo, participó el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, y su esposa Teresa García; el secretario de Educación, Alfredo Botello; así como el ex gobernador interino, Jorge López-Portillo Tostado, y el ex secretario de Gobierno, Juan Carlos Espinosa Larracoechea. También estuvieron presentes personajes del ámbito empresarial, como la señora Guadalupe Urquiza de Torres Landa; y también del sector académico, como el rector de la Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, Luis Alverde, y el Dr. Rodrigo Guerra López, miembro del Consejo Pontificio Justicia y Paz del Vaticano.

De igual forma, asistieron colaboradores de todos los rincones del estado, como la directiva de la Asociación de Peregrinos a Pie de Querétaro al Tepeyac, encabezada por Jaime Rojo Rojo y el tesorero Eduardo Elías Pozas. Al término de la Ceremonia Eucarística, el Seminario Conciliar organizó un agradable recital de música tradicional mexicana y posteriormente ofrecieron una cena en honor a Mons. Faustino Armendáriz con motivo de su XXXV Aniversario de Ordenación Sacerdotal.

