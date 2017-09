Ana de la Reguera DESEA CAMBIAR AL MUNDO A TRAVÉS DE ARTE

Hace siete años, Ana de la Reguera creó la Fundación Veracruz Ana con el propósito de brindar apoyo a los damnificados por el huracán “Karl”, que causó daños en el 68 por ciento del territorio de Veracruz. En ese entonces y tras cumplir su objetivo, la actriz mexicana tenía dos opciones: concluir las labores de la asociación o seguir adelante impulsando otros proyectos en apoyo a sus habitantes, aquellos que subsisten con escasos recursos económicos.

Luego de analizarlo, optó por la segunda y aunque admite que ha sido difícil sostener Veracruz Ana, en la actualidad procura generar empleos a fin de mejorar la calidad de vida de los más desprotegidos y lo hace mediante programas que contribuyan a su desarrollo integral. “Es muy complicado mantener de pie a una fundación, porque pides ayuda y tienes que estarla pidiendo constantemente. A veces los amigos o empresas quieren apoyar otras cosas o ya no quieren apoyar la causa y es difícil, tienes que estar buscando nuevas fuentes”, explicó Ana de la Reguera.

Y si se trata de un fin artístico, indicó a Notimex, es todavía más complejo “porque no es una cosa inmediata. Es difícil que la gente done para la cultura, el arte y la educación porque no es una cuestión de emergencia. “Sin embargo, para mí es fundamental porque creo que no existe manera de cambiar las cosas si no es a través de la educación y el arte”, añadió.

