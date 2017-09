Centro de acopio de LVII Legislatura sin respuesta

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El Centro de Acopio de la Legislatura del Estado está funcionando de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, pero aún no llegado nada de ayuda porque no hay una lona que lo anuncie. La Vicepresidenta de la Mesa Directiva, la diputada Atalí Sofía Rangel Ortiz, dijo desconocer si ha tenido una buena respuesta de parte de la sociedad, pero considera que los diputados deberían ser los primeros en ayudar a los damnificados por el sismo.Las puertas del Congreso del Estado están abiertas para recibir el apoyo de la ciudadanía, sin embargo, no ha sido posible colocar la lona para anunciarlo porque no se cuenta con el material necesario para poder hacerlo, como un lazo. La diputada Atalí confió que este Centro que fue abierto para ayudar a los damnificados por el reciente sismo que afectó a diferentes estados del país, va a tener una buena respuesta de la ciudadanía como ya ha sucedido con el que inició el DIF estatal.

Indicó que habrá un primer viaje en una semana y media, dependiendo del material que se logre conjuntar para mandarlo a las entidades más afectadas por el fenómeno. Expresó que los 25 diputados de la Legislatura local deberían apoyar a los damnificados y poner la muestra de manera voluntaria, acercándose a este centro de acopio y ayudando a quienes en este momento más lo necesitan.

Atalí Rangel puntualizó que se necesita agua embotellada, alimento para bebé, alimentos enlatados y empaquetados, artículos de aseo personal, de limpieza y medicamentos. Recordó que los DIF municipales en la medida de las posibilidades están apoyando, ya que en Jalpan está lloviendo diario y por esta situación se puede complicar la ayuda.

Puede haber derrumbes o encharcamientos, o que los caminos no estén en condiciones, sin embargo, la mayoría de los municipios están operando como centros de acopio en coordinación con el DIF estatal. Cuestionada sobre las afectaciones que se han tenido en los municipios serranos por las lluvias, la legisladora comentó que no ha habido comunidades incomunicadas prevalece el clima es fresco y lluvioso.

En los últimos tres días últimos han tenido neblina y lluvia, pero no derrumbes o daños en la carretera, pero se vuelven difíciles aquellas que no están pavimentadas o no cuentan con concreto hidráulico