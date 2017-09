El 20% de los productos derivados de la leche son falsos: Roberto Z.

POR RUBÉN PACHECO Noticias El presidente de la Unión de Productores de Leche de Querétaro, Roberto Zúñiga Lemus, aseguró que al menos el 20 por ciento de los productos derivados de la leche en la entidad no lo son, pues se trata de fórmulas lácteas. Y es que desde hace varios meses, la Unión Ganadera ha insistido en la necesidad de que estos derivados sean debidamente etiquetados para que el consumidor sepa lo que ingiere en realidad; por lo ello, también Zúñiga Lemus coincidió en ese sentido.Aunque aclaró que en el caso de Querétaro, los consumidores suelen optar por los productos directamente relacionados con la leche y no las fórmulas, pues la gente prefiere el sabor natural de la leche o quesos. “Lo que sí puedo decir es que a pesar de que se definió que la leche debe tener ciertas características, que sí las tiene; por otro lado están los alimentos lácteos y por el otro productos lácteos que son cosas que parecen leche, pero en realidad tienen un porcentaje de leche y un porcentaje de productos adicionales”.

Por ello consideró que la norma al respecto debería ser más estricta en términos de aclarar la procedencia, pues también ocurre lo mismo en el caso del queso o cremas, a fin de que sea el productor el más beneficiado de la venta. “Anunciados como tal y puestos en el envase deben ser como el 20 por ciento en el mercado aquí en Querétaro. Todavía Querétaro es un estado que tiene el paladar de la leche, les gusta mucho la leche en general. Y las marcas no han entrado tan fuerte, pero es porque el consumidor todavía tiene mucho la conciencia de lo que se está tomando y de cuidar a su familia”.

Y es que de acuerdo con Zúñiga Lemus, la leche natural contiene más vitaminas y nutrientes que los propios sustitutos o fórmulas no tienen. Consideró que se debe hacer educar a los consumidores para que hagan conciencia en el tema de la leche y sus beneficios. Aunque aseguró que el mercado de la leche no ha sufrido disminución ante la entrada de los derivados lácteos, pues el mercado ha crecido, aunque no en la cantidad proyectada, pues ha habido más competencia entre productores de leche.