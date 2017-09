Lleva ya tres días sin luz; Responde CFE: ¡qué podemos decirle!

Responde CFE: ¡qué podemos decirle!

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias María Paz Silvia Ángeles González, vecina de la calle Hidalgo No. 160 entre Ignacio Pérez y Nicolás Campa, en el Centro Histórico, sufrió un corto circuito en la mufa y la acometida del suministro de energía eléctrica el lunes a las 13:20 horas, desde entonces sigue esperando que CFE pueda darle el servicio y no ha encontrado la forma de hacerlo.

Con el número de reporte P0901886082, se le indicó que una cuadrilla de trabajadores acudiría y que estaba reportado como urgente. Al paso de las horas insistió en la llamada y habló con: María Reséndiz, Abigail García, Sara Moya, María Enríquez, Cinthia Sánchez, Laura Paisano, Alicia Durán, Ricardo González Andrea Razo, Rubén Razo y Nuria García, quien tuvo la amabilidad de canalizarla con el Ing. José Luis Solís, quien entre otras cosas le notificó que las guardias trabajan sólo hasta las 122:30 horas y que no era posible entrar por las obras, cuando ella entra diariamente a su cochera.

También se le argumentó que no había dónde estacionarse… y sigue sin suministro de energía eléctrica y el cable tirado. A solicitud expresa y desesperada habló con el Ing. Castillo, supervisor de Campo, quien tampoco ha dado solución. Desesperada encontró a dos camionetas e trabajadores del a CFE, que estaban almorzando, les pidió auxilio y le acompañaron, para orientarla: “se necesita cambias todo el cable y no traemos su número de reporte, no se puede hacer”.

Insistió telefónicamente para escuchar: “¡hay señora…qué le puedo decir!”. Ayer por la noche acudió a esta Casa Editorial, señalando: se me echó a perder la comida, no puedo trabajar porque lo hago en computadora y no me dan una solución.

