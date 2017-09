SECULT ANUNCIA CONCIERTO PATRIO DE LA OFEQ

POR MERCEDES CORTÉS Noticias Apropósito de la conmemoración de la lucha de independencia mexicana y la celebración de las fiestas patrias en el estado, la Secretaría de Cultura presentará un concierto de música tradicional mexicana a cargo de la Orquesta Filarmónica del Estado.

Será el próximo jueves 14 de septiembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez cuando se dará la magna representación de piezas como “Janitzio”, autoría de Silvestre Revueltas; la “Sinfonietta” de Pablo Moncayo; el “Vals Poético” de Felipe Villanueva; “Sobre las olas” de Juventino Rosas; “México 1910” de Manuel Esperón; el “Danzón no.

2” de Arturo Márquez y “La Bamba”; en una fiesta folklórica dirigida por Román Revueltas. Autores: Silvestre Revueltas: Originario de la Ciudad de México fue compositor violinista y director de orquesta recordado como uno de los mayores exponentes de la corriente nacionalista. Su formación se dirigió por la línea autodidacta y su repertorio composicional aunque escaso forma parte esencial de la historia musical mexicana.

Entre ellas destacan: “El renacuajo paseador”, las obras orquestales “Ocho por radio”, “Redes” y “Homenaje a Federico García Lorca” José Pablo Moncayo: Nacido en Guadalajara, Jalisco y residente de la Ciudad de México desde los seis años, Moncayo; fue maestro de composición y dirección en el Co n s e r va to r i o Nacional de Música y entre sus obras más representativas se encuentran “Sonata para violín y piano”, “Sonata para viola y piano”, “Amatzinac”, “La mulata de Córdoba” y “Sinfonietta”.

Felipe Villanueva: Natural del Estado de México, trabajó como violinista en las mejores orquestas del país. Fue cofundador del Instituto Musical y compuso la ópera “Keofar”, entre sus piezas más destacadas se encuentran: “Lamento a la memoria del gran patricio Benito Juárez”, “Enredo”, “Dos danzas”, vals “A orillas del Guadalquivir” y vals “La caída de las montañas de Tecamac” Juventino Rosas: De origen otomí nació en Santa Cruz de Galeana hoy nombrada en su honor Ciudad Juventino Rosas.

Desde muy joven se trasladó a la Ciudad de México para emprender su carrera musical acompañado de su padre y un hermano. Su participación en un festival del Teatro Nacional marcó su camino musical al ser apreciado por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz. Entre sus c omp o s i c i o n e s destaca “Carmen” elaborada para la esposa del presidente Díaz, Carmen Romero Rubio; la m a r c h a “Cuauhtémoc” y “Sobre las olas”. Manuel Esperón: Nacido en la Ciudad de México, inició su carrera en la industria cinematográfica como pianista en las salas de cine mudo.

Entre sus composiciones más representativas se encuentran: “Allá en el rancho grande”, “Historia de un gran amor”, “Pepe el Toro” y “Cuando tú me quieras” Arturo Márquez: Sonorense, inició su formación musical a los 16 años al estudiar piano, violín, tuba y trombón en Los Ángeles, California. En 1987 obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Composición “Felipe Villanueva”, en 1990 se integró al grupo Mandinga y realizó la composición “Tierra, la Nao y Cristal del Tiempo”. Entre sus piezas más representativas se encuentran: “Danzón no. 2”, “La cantata los Sueños, de Juárez a Maximiliano”, “Rapsodia Tlaxcalteca” y “Leyenda de Miliano”

