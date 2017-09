Rechazada por Kit Harington

Agencias El universo de Game Of Thrones es uno sumamente sangriento y cruel, sin embargo, tiene un extraño encanto que hace que todos caigan rendidos a sus pies, y de esto no se salvan las Spice Girls. Aunque al pensar en las Spice recordamos canciones usualmente felices y pegajosas con bailes divertidos, eso no quiere decir que ellas no tengan en su interior un toque de guerreras.

Y así lo demostró Geri Halliwell este fin de semana, cuando demostró que es una fan de GOT y que de hecho amaría convertirse en uno de sus personajes más recordados. Una de las escenas más icónicas del show involucran a Kit Harrington como Jon Snow y a Rose Leslie como Ygritte. Sí, ya deben saber de qué estamos hablando.

¿Cómo olvidar esa icónica frase entre esos dos personajes? “Tú no sabes nada, Jon Snow”. Y por supuesto, cuando Halliwell se encontró a Harrington en el Grand Prix de Italia durante este domingo, no dudó en conversar con el protagonista del famoso show, y de paso aprovechó para recibir unas clases de lo que podríamos denominar “Acento salvaje”.

La cantante de 45 años tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores las lecciones que obtuvo de Kit para decir correctamente el célebre “You know nothing, Jon Snow”. Ginger Spice lo intentó varias veces y Harrington la corregía, y cuando finalmente lo logró, él le dijo, “¡Eso es! ¡Ya tienes tu parte!” Pero luego Geri lo hizo una vez más y perdió su acento por completo. “¡Ahora lo perdiste de nuevo!”, le advirtió Kit.

