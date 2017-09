RESPONDE A“HATERS”

AgenciasEn días recientes trascendió una particular marcha que se está organizando a través de Facebook, con la que se “exigiría” que Aislinn Derbez deje de hacer películas y se retire del espectáculo. Finalmente, la hija de Eugenio Derbez se refirió a ese hecho… “Que yo sea tan importante en sus vidas, ¿imagínate, no?, quiere decir que soy demasiado importante en sus vidas.

Y, oigan, yo les diría que se pongan a hacer algo con sus vidas para que sean un poquito más felices, ¿no?”, reveló Aislinn en una conversación con el programa Ventaneando mientras hacía lo que muchos no quieren que haga: promocionar su más reciente película, Hazlo Como Hombre.

Continuó la actriz: “Y pues sí, entre mejor le va a uno, más van a hablar de ti tanto cosas buenas como cosas malas y ni modo, así es la vida”, igualmente envió un consejo a sus detractores: “Hay gente que no tiene nada qué hacer, pues se la pasan diciendo cosas negativas: vayan a terapia, salgan a pasar, vayan a la fiesta, tomen un tequila o algo para que se relajen”.

Por otra parte, hace unos días durante la alfombra roja de los Kids’ Choice Awards, Vadhir Derbez fue cuestionado al respecto. Su reacción fue de total desacuerdo ante la marcha en contra de su hermana: “Me acaban de decir eso pero honestamente no sabía, no estaba enterado, pero no estoy de acuerdo, se me hace una mujer talentosísima.

Siento que ha demostrado que es una gran actriz y me encanta todo lo que hace. Yo sí quiero que obviamente siga generando trabajo, películas y proyectos, porque es genial”, expresó de lo más orgulloso. “No hay nada hablado todavía (Sobre hacer algo juntos), pero obviamente me encantaría trabajar con ella, con mi familia en general.

Comentarios

comments