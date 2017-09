LEONARDODICAPRIO SE UNIRÍA AL ELENCO DELGUASÓN

Hace unas semanas Warner Bros.

y DC confirmaron que se están preparando un spin off sobre la vida del Guasón, pero que éste probablemente no sería protagonizado por Jared Leto dado que se analizarían los orígenes del villano y Leto podría no encajar en esa etapa.

Uno de los datos que más llamó la atención sobre esta importante noticia fue que –algo que todavía no es un hecho– existe la posibilidad de que el gran Martin Scorsese se una al proyecto como productor, algo que podría traer consigo algo muy, muy grande. The Hollywood Reporter siembra una teoría que podría cambiar el curso de las cosas.

“Trayendo a Martin Scorsese como productor, los estudios buscarían que (Scorsese sumara al proyecto) a uno de sus más legendarios colaboradores… ” y no se refieren a Robert De Niro, sino a ¡Leonardo DiCaprio! Si bien Leo jamás se ha hecho una película de superhéroes, el hecho de que uno de sus directores favoritos lo haga podría hacerlo considerar la posibilidad, asegura el medio.

Con Scorsese como productor, y Todd Phillips como director, la cinta podría alcanzar otro nivel, contribuyendo a este género con un trabajo del potencial que tuvo la trilogía de Batman de Christopher Nolan.

