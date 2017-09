Hace Javier Bardem impresionante caracterización de Pablo Escobar

Agencias Conocemos a Javier Bardem por muchas cosas.

Por su aterrador y galardonado giro como asesino en serie en No Country for Old Men.

Para interpretar el encantamiento romántico en películas como Vicky Cristina Barcelona y Eat Pray Love, y por ser el actor fornido casado con Penélope Cruz.

Pero ahora el público lo conocerá como algo completamente diferente: el legendario narcotraficante Pablo Escobar.

Bardem estará asistiendo al circuito de festivales este otoño no sólo por su papel protagonista, todavía increíblemente misterioso, junto a Jennifer Lawrence (en Mom, por supuesto), sino también por la historia de la vida real de Loving Pablo.

La película, que hace su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia el 6 de septiembre y debuta para Norteamérica en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 12 de septiembre, cuenta un cuento decididamente diferente que las películas y programas de televisión de Pablo que han descendido a la cultura pop de los últimos tiempos.

Se centra en el romance entre el narcotraficante y la periodista Virginia Vallejo, quien se enamoró de Escobar durante su ascenso meteórico al poder y fue testigo de todo: el tráfico de cocaína, los asesinatos, la opulencia.

Se basa en un libro que Vallejo escribió sobre sus experiencias y muestra el cuento ahora familiar desde la perspectiva de las personas que realmente vivieron a través de ella, en lugar de la historia Americanizada DEA.

Y eso es lo que interesaba a Bardem en primer lugar.

“Gracias a todos los documentales y películas, sabemos más acerca de Pablo ahora que nunca”, dijo a E! News mientras prepara para golpear el circuito del festival.

“Cuando empecé a cavar en este personaje hace casi 10 años, él no estaba tan en el ojo público.

Me atrajo a esta película porque se trata de lo que está en su mente, cómo podría tener esa codicia cuando lo tenía básicamente todas.

” Hay que destacar en primer lugar que esta no es la única vez que Javier Bardem ha tenido la oportunidad de interpretar a Pablo Escobar.

A lo largo de los años, le ofrecieron muchos de esos papeles, pero los rechazó.

Buscaba algo más pesado que el retrato estereotipado del narcotraficante y, francamente, un poco más espeluznante también.

“Nunca sentí ese vínculo humano con ninguno de esos papeles”, dice de las ofertas pasadas.

“Quería retratar a un verdadero Pablo Escobar, porque esa es la parte de miedo, era un ser humano, no era una máquina, no era una idea, era una persona, no lo veía en esos proyectos”.

Loving Pablo sólo puede describirse como un proyecto de pasión para Bardem.

Se desempeñó como productor de la película, en la parte superior de su papel protagonista, y trabajó incansablemente para llegar a la pantalla grande.

Él cuenta de pasar años tocando puertas para ver si alguien sería interesante haciendo una película de Escobar que no se había hecho antes.

Tenían que encontrar al escritor, el material, y elegir un ángulo para una historia con innumerables opciones.

Y, por supuesto, está el dinero.

En Hollywood, siempre se trata del dinero.

“Para contar la historia de Pablo Escobar hay que mostrar su riqueza”, explicó.

Y esa riqueza cuesta dinero.

Una vez que todo en el negocio fue cuadrado, era hora de entrar en la mentalidad de los señores de la droga más notorios de nuestra era.

La historia de Bardem en la pantalla se ha extendido desde la increíblemente oscura a la increíblemente ligera, pero advierte que algo se sentía aún más pesado sobre este personaje.

“Es muy diferente de ser psicópata”, dijo de Escobar.

“Por ejemplo, Anton Chigurh en No Country for Old Men, es un psicópata, no está interesado en ninguna emoción, y eso lo hace muy, muy aterrador y peligroso, pero creo que la persona que siente empatía, la persona que siente amor y al mismo tiempo hace esas cosas malas, es incluso más asustadizo y aún más peligroso.

