Inversión de 750 mdp en dos años de gobierno en Amealco

Rosendo Anaya Aguilar, rindió su Segundo Informe de actividades

LAURA VALDELAMAR Noticias El Presidente Municipal de Amealco, Rosendo Anaya Aguilar, rindió su Segundo Informe de actividades, en el que resalta que hace dos años le dieron nuevamente la oportunidad de rendir cuentas ya que los servidores nos debemos a la ciudadanía, son ustedes quienes nos pagan a través de sus impuestos, por lo que hoy los resultados que se dan son un logro de todos y de los tres órdenes de gobierno y asumimos el compromiso de gobernar con responsabilidad en conjunto con el Cabildo.

Añadió ante más de 3 mil personas que se dieron cita en la Sala de Usos Múltiples, que durante su recorrido de los lunes han visitado a 20 mil familias del municipio resolviendo el 80 por ciento de sus necesidades.

Destacó que en estos dos años de gobierno municipal se ha invertido una cifra histórica de recursos públicos, con un monto de 750 millones de pesos, provenientes de los gobiernos federal, estado y municipal.

Ante la presencia del Secretario de Desarrollo Agropecuario, Tonatituh Cervantes Curiel, en representación del Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, así como del director federal de Turismo José Enrique Ruiz, el Secretario de Turismo en el Estado, doctor Hugo Burgos García, así como el dirigente del PAN José Báez, diputados federales y locales, Rosendo Anaya detalló que se implementaron estrategias para hacer rendir los recursos, sin necesidad de recurrir al endeudamiento.

“Durante mi ejercicio he sido exigente y cuidadoso, pero también exigir que se manejen los recursos públicos adecuadamente, por lo que privilegiamos estrategias para generar finanzas sanas, sin endeudar al municipio, ya que en Amealco no gastamos lo que no tenemos y seguiremos así hasta el 2018, para la construcción de un municipio moderno, una vida mejor y más digna para todos”.

En el rubro de turismo, el edil amealcense detalló que se ha realizado el embellecimiento de la cabecera municipal y en próximos días se estará entregando el parque del Cerro de los Gallos para diversión y recreación de turismo local y nacional, lo que generará la convivencia familiar.

Agregó que se han canalizado más de 250 millones de pesos, en la modernización y mejoramiento de 150 vialidades, con las que se beneficia a las 73 comunidades del municipio, donde resaltó la modernización a 4 carriles del libramiento “Rafael Camacho Guzmán” que se está realizando con recursos estatales.

El distribuidor vial, la conexión de La Torre a Donicá, el cual fue un compromiso de campaña y una necesidad de los habitantes, entre otras que beneficiarán a toda la población amealcense.

“Agradezco al Gobernador por hacer de mis proyectos sus proyectos” El campo es parte fundamental para el municipio y el estado, por lo que en esta materia se ha hecho una inversión de 100 millones de pesos, beneficiando a 6 mil productores con 28 hectáreas beneficiadas, y revitalizar el campo para que vuelva a ser el principal granero en el estado.

En materia educativa se ha hecho un gran esfuerzo para llevar apoyos a alumnos de preescolar hasta nivel superior, con la entrega de becas y computadoras para que entren al mundo digital.

Destacó que uno de los programas más ambiciosos es la vivienda, rubro en el que se ha invertido un monto de 71 millones de pesos para llevar a cabo más de 12 mil acciones y cuidar el medio ambiente con la entrega de estufas ecológicas y calentadores, lo que les brinda un ahorro económico.

Rosendo Anaya Aguilar destacó que sin duda Amealco será el sexto Pueblo Mágico, lo que beneficiará al municipio con recursos económicos.

Apuntó que se ha abatido el rezago en servicios públicos como el agua potable, el drenaje que disminuían la calidad de vida de sus habitantes, ahora pueden gozar del vital líquido, igual forma con la alianza con gobierno del Estado.

“Tan solo en mis dos años de gobierno, estamos invirtiendo en obras y acciones, lo que ni juntando las tres administraciones de la década pasada lograron ejercer y eso que aún nos falta un año de gobierno”.

Para finalizar el edil agradeció el apoyo del Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, así como de los diputados federales y locales, las diferentes dependencias que sin su apoyo estos recursos no fueran posible.

