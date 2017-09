Si continúa Camacho al frente del PRD, “lo va enterrar”: Carlos

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Carlos Lázaro Sánchez Tapia informó que de continuar en la dirigencia del PRD Adolfo Camacho, el Frente Democrático y Social por Querétaro valorará hacia dónde conducir el proceso electoral 2018 y el actual dirigente se quedará con el cascarón del partido y lo va a enterrar en Querétaro, por lo que exigirán a la dirigencia nacional que se renueve la dirigencia estatal o mande a un delegado que permita la transformación del partido.

Entrevistado en el marco de la creación del Frente Democrático y Social Por Querétaro que se realizó en la explanada del monumento a Colón frente al auditorio Gómez Morín, asegura que a Adolfo Camacho lo respaldan alrededor de 8 militantes perredistas, mientras que al Frente Democrático tiene una fuerza real de 30 mil militantes perredistas, es la verdadera fuerza del partido, por lo que si no hay un cambio en la dirigencia estatal se viene la debacle del partido.

En su intervención dijo que su partido tendrá que tomar decisiones históricas, “hoy lastima ver cómo el PRD o como los dirigentes del PRD quieren convertir y hacer de este gran partido una simple franquicia, un simple partido más” y por eso alza la voz desde Querétaro y hace un llamado a la dirigencia nacional que determinen bien y a favor de la ciudadanía.

El Frente Amplio va y camina, pero si las decisiones que se tomen quieren convertir al partido en una franquicia, no dudará ni le temblará la mano para construir más allá del PRD un futuro que requiere nuestro estado. Hacer lo contrario, agregó Carlos Lázaro, “nosotros también estaremos determinando desde Querétaro nuestras circunstancias”, ya que “no queremos un partido donde solo se venga a conseguir chamba, queremos un partido que como ha sido el PRD luche por su gente… ”.

De la conformación del Frente Democrático comentó que este Frente va gracias a la participación de todos sus militantes, “que no se equivoquen aquellos que como se ha dicho desde un escritorio, o desde un membrete de tener la presidencia del partido solamente buscan una chamba. Queremos rescatar al partido del secuestro de pseudo priistas que lo tienen aquí en el estado de Querétaro”.

Por lo anterior, dijo que este Frente invitará a organizaciones hermanas para hacer un gran frente opositor, opositor a los malos gobiernos que los hay de todos colores, azules, verdes, amarillos, rojos, morenos, en todos lados hay gente buena y gente mala, que solo se sirven del pueblo y que lucran y concesionan todo lo que tiene el pueblo.

En otra parte de su intervención el legislador comentó: “tenemos que movilizar, tendremos que volver a las calles, tenemos que volver a entender que solo unidos vamos a cambiar este país”. Durante el evento estuvieron representantes de Asamblea de Barrios, Galileos, Frente José Martí, entre otros.

Ulises Gómez de la Rosa dijo que no están de acuerdo que el Consejo Nacional del PRD imponga otra de sus pifias electoreras, ya que en esa reunión nacional estaban buscando aprobar que se prolonguen las dirigencias actuales por un año más hasta pasadas las elecciones del 2018. Y no están de acuerdo porque el actual dirigente de Querétaro es quien ha llevado a la ruina al partido, “no podemos permitir que nos lleve a otro fracaso electoral. No es un dirigente social, ni un personaje reconocido por la militancia de a pie”.

