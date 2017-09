Christian Chavez se sincera sobre su doloroso pasado

Agencias No solo los éxitos profesionales han rodeado a Christian Chávez a lo largo de su carrera.

El actor y cantante mexicano ha estado envuelto en algunos escándalos y se ha abierto en cuanto a problemas personales en distintas oportunidades.

Hoy en día a sus 34 años desea difundir su propia experiencia para que sirva de ayuda a jóvenes que pasan por lo mismo.

Es por eso que Christian se encuentra actualmente impulsando en México la campaña #YoMeComprometo.

A través de Instagram hizo un post con dolorosas revelaciones sobre su pasado: “Me diagnosticaron ansiedad y depresión a los 15 años, estaba en una escuela religiosa, solo para hombres en la cual nunca faltaron las burlas, los empujones o humillaciones por ser diferente , por no gustarme el fútbol si no el arte” El ex RBD continuó: “Llegaba a casa con vergüenza de contarle a mis papás y terminaba llorando en mi cuarto pidiéndole a Dios que me cambiara, que me hiciera “normal”.

Ahí pensé la primera vez en el suicidio.

Sé lo que se siente, se lo que se piensa cuando estás deprimido.

Pero Nada permanece igual , vale la pena vivir , es tu VIDA ! (No de la de los que te ofenden , ni la de los que se burlan).

En el 2015, Chávez reveló en el programa Despierta America que hacía un par de años intentó quitarse la vida, y fue Anahí la que lo ayudó a salir de ese negro agujero.

“”Esto es algo que nunca he contado, porque es algo fuerte y es una experiencia fuerte.

Ya no era C h r i s t i a n Chávez el cantante, ya no era C h r i s t i a n Chávez el actor, sino era el que salía en la revistas por tal escándalo o por tal noticia que salió, yo inconscientemente me estaba generando ese tipo de cosas.

“, contó.

Luego de enterarse de la declaración de su gran amigo, Anahí publicó una imagen de ella junto a Chávez en Instagram con un conmovedor texto: “Siempre hemos estados juntos.

En los momentos más felices y también los difíciles.

Porque somos amigos y hermanos y el tiempo y los años nos han enseñado que los verdaderos nunca se van de tu vida.

No hace falta decir nada más.

Gracias a Dios por tu vida y tu sonrisa.

¡Amo verte feliz! Te adoro mi (Christian).

Eres mi hermano”.

