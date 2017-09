Preocupa a Gilberto Herrera que Fiscal no se apegue a la verdad

POR JAHAIRA LARA Noticias Es preocupante que un fiscal no se conduzca con la verdad, declaró el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruíz, luego de que Alejandro Echeverría Cornejo, titular de la Fiscalía General del estado de Querétaro, declarará que fue el académico quien se negó a recibir la atención que se le ofreció.

Gilberto Herrera en compañía del abogado general de la UAQ, Oscar Guerra, se presentó el pasado jueves cerca de las 8:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía General para solicitar información de la denuncia interpuesta en su contra, sin embargo, fue informado que hasta las 9:00 horas podía ser atendido por personal de la dependencia; situación por la cual se retiró del recinto ya que te tenía que atender temas de agenda.

Ante esta situación, el académico confió en que las declaraciones de Echeverría Cornejo se traten de un mal entendido por alguna información errónea que se le haya compartido; de lo contrario –dijo- preocupa a la Autónoma de Querétaro de que el responsable de la justicia en el estado no se apegue a la verdad. Y es que aseguró su visita debe estar registrada en el sistema de vigilancia con el que cuenta la Fiscalía, lo que podría comprobar su versión.

“Una cuestión muy preocupante es que estuve oyendo la declaración del fiscal y me preocupa que no se apegará a la verdad; nosotros estuvimos ahí y no había nadie que nos atendiera, nos dijeron que a partir de las nueve me podían atender y entonces como teníamos consejo nos retiramos (…) La verdad es que nadie salió y se tienen cámaras ahí”.

La solicitud expresa, de acuerdo con el rector, fue ser atendido por algún funcionario que pudiera informarle la situación de la demanda por malos manejos de la cuenta pública que interpuso Saúl García Guerrero -quien se ostenta como secretario general del SUPAUAQ-, toda vez que hasta el momento no sido notificado; pero nunca se exigió una reunión con el fiscal general.

En este sentido, señaló que Echeverría Cornejo no debe sentirse obligado a atenderlo sin previa cita, pero exigió que no se mienta sobre los hechos ya que se tienen pruebas.

“Me preocupa que un fiscal, el responsable de la justicia de este estado, no se apegue a la verdad y lleguemos a ese nivel; nos paso en la huelga con el hecho de que la Secretaría del Trabajo había dicho que si habían cerrado uno de nuestros campus cuando nunca fue cierto, me preocupa; el nivel del gobierno es preocupante”.

