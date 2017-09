Insiste en ser reconocido como líder del Supauaq

POR JAHAIRA LARA Noticias Cerca de seis horas duro la sesión ordinaria de Consejo Universitario en donde se discutieron una serie de puntos de interés académico, sin embargo, resaltó la petición que se realizó para que se reconociera al académico, Saúl García Guerrero, como representante del Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (Supauaq) pero fue rechazado nuevamente.

Fue el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo Castañeda Olalde, quien solicitó se reconociera como consejero universitario a García Guerrero, luego de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje resolviera negar una vez más la toma de nota a Nuri Villaseñor Cuspinera; a pesar de ello se votó respetar el acuerdo en el que el máximo órgano regulador reconoció a la académica como representante del Supauaq.

Los consejeros universitarios se pronunciaron por respetar la autonomía del sindicato y no interferir en el conflicto legal que se tiene al interior del mismo, ya que no se tienen la autoridad para ello; por lo que acordaron no tomar ninguna decisión adicional al acuerdo planteado hasta que no se resuelva los procesos internos; por lo que se rechazó la petición.

Ante este panorama, la secretaria general del SUPAUAQ, Nuri Villaseñor reiteró que gobierno del estado ha intervenido en una serie de procesos internos del sindicato, lo que ha contribuido a que no se resuelva el conflicto; lo que fue refutado por el secretario de Educación, Adolfo Botello Montes, quien representa al gobierno ante el Consejo Universitario.

A este punto se sumó la petición de pedir la representación del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro (Steuaq) en las sesiones ordinarias de consejo; ya que la recisión de contrato por parte de la autoridad administrativa no interfiere en sus funciones como secretaria general del organismo.

En este sentido, los consejeros reconocieron que no se le ha quitado su lugar al STEUAQ en el máximo órgano colegiado y se acordó extender una invitación a los representantes para asistir a la próxima sesión que se celebre a finales de septiembre.

Entre otros puntos los consejeros determinaron solidarizarse con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que también padece la negativa que tiene el gobierno de aquel estado para entregarle los recursos necesarios.

