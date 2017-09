Hay 180 horas sin cubrir en secundarias de Cadereyta

POR LETICIA JARAMILLO Noticias En Cadereyta hay escuelas con 180 horas libres de secundaria que no están siendo cubiertas por falta de maestros, y 130 horas más de otras secundarias, problemática que también se presentan en la Federal 1, 2 y 3, así como jardines de niños por la falta de maestros, informó la profesora Rosa María Córdoba Rodríguez, quien fue cesada de una escuela secundaria.

Dijo que en el estado de Querétaro en menos de 18 meses han sido cesados 127 maestros, por lo cual exige al Congreso del Estado se pronuncie por su reinstalación. “Tenemos el derecho a defender nuestro empleo, pero también nos facultamos para defender la escuela pública” que hoy está endeble y se le está desarmando. Indicó que son muchas escuelas que no tienen los turnos cubiertos, sobre todo los vespertinos.

Tienen de 130 a 180 horas sin cubrir, y en general en todos los niveles de educación básica no hay maestros, por lo que invitó a los medios de la comunicación vayan a las escuelas y se cercioren que no hay maestros en las escuelas. Indicó que de los 100 maestros que fueron cesados del nivel básico y 27 de media superior por la reforma educativa regresiva, misma que no busca elevar la calidad de la educación y su carácter es más bien laboral, además de que genera inseguridad en el empleo.

Expresó que conforme a la reforma los maestros pueden durar en su puesto no más de cuatro años, tienen que estarse evaluando y se les contrata por tres meses y sin derechos laborales, lo cual inhibe la continuidad pedagógica en las escuelas.

Esto a pesar de que después de seis meses legalmente, tendrían derecho a su base. Mencionó que los 200 maestros que se han jubilado vienen a exacerbar la crisis en el sector educativo, ya que sigue habiendo escasez de personal docente. En su caso y el del maestro Gerónimo Sánchez dijo que a los dos los cesaron teniendo una constancia médica y les están cargando el costo político por ser parte de la resistencia.

Comentarios

comments