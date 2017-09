México enfrenta a Panamá en busca de su boleto para el Mundial

NotimexL a Selección Nacional de México aspira este viernes la victoria contra su similar de Panamá para ponerse a nada de clasificar a la Copa del Mundo Rusia 2018, de lo contrario su pasaje al magno evento deberá esperar.

Un triunfo Tricolor prácticamente le dará el boleto mundialista, sin embargo, las matemáticas podrían no asegurarle nada todavía en esta jornada de eliminatorias de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol).

Para concretar su presencia en tierras rusas, México tendrá que vencer a los canaleros y esperar que Costa Rica no pierda contra Estados Unidos y Honduras no supere a Trinidad y Tobago y sólo así se podrá escuchar en el estadio Azteca la famosa frase de ¡Nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial! Es viable que las combinaciones se den y este viernes, los aficionados salgan contentos en el “Coloso de Santa Úrsula”, no obstante, otro factor del “Tri” a conseguir es que la relación con la afición mejore.

Después de la Copa FIFA Confederaciones y la Copa Oro, las críticas llovieron a jugadores y cuerpo técnico de la selección mexicana, que bien podría mejorar el vínculo siempre y cuando logre un buen funcionamiento y una victoria con autoridad en el Azteca, lo cual tiene rato no consigue.

El timonel colombiano Juan Carlos Osorio no estará en el banco de suplentes ya que todavía acarrea un partido más de sanción, tras su bochornosa actitud en Confederaciones, hecho que le podría beneficiar para apaciguar un poco los reproches.

Si bien a la Copa del Mundo se podrá llegar caminando, ahora se le ha exigido al Tricolor una victoria con claridad y sobre todo frente a una selección de gran jerarquía, pero tampoco contra las representaciones de la zona se ha conseguido eso.

México estará obligado en ganar a la “Marea Roja”, que ya avisó a lo largo de la semana que han mejorado en su accionar y tiene argumentos para sacar un resultado positivo en la capital mexicana.

Incluso, para “calentar” el partido el defensa Adolfo Machado afirmó: “México se cree el último refresco del desierto” y que vivía de su historia, así que no se le espera un juego sencillo al Tricolor, además porque los centroamericanos sienten la presión de Honduras en su lucha por asistir a un Mundial.

