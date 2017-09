Aseguró Golovkin que será una gran pelea ante “El Canelo”

Notimex Los Ángeles. – Por la calidad de ambos, el boxeador kazajo Gennady Golovkin aseguró que la pelea con Saúl “Canelo” Álvarez será histórica, como las que han protagonizado legendarios pugilistas de la división mediana.

A poco más de dos semanas para el choque del 16 de septiembre en la T-Mobile de Las Vegas, Golovkin ofreció teleconferencia este miércoles, en la que destacó la batalla que ofrecerá con el tapatío. “Quiero ganar esta pelea porque quizá para mí este triunfo será en una pelea histórica, como (Sugar Ray) Leonard- (Marvin) Hagler”, dijo el monarca mediano del CMB, AMB y FIB, quien pondrá en juego sus cetros.

Emocionado por la pelea que se avecina, listo y en camino para dar el peso requerido, “GGG” recordó que por la división de las 160 libras han pasado históricos pugilistas, aunque ahora son nuevos tiempos. “Recuerdo a muchos grandes campeones como Carlos Monzón, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Bernard Hopkins. Ahora hay nuevas historias, tiempos nuevos para nosotros. Hay muchas historias grandes en la división”, comentó.

Cuestionado de cómo se encuentra a los 35 años de edad, particularmente sobre su andar en el ring hace cinco o siete años, dejó en claro que se siente joven. “Yo me siento a esta edad, entreno todos los días, soy el mismo, mi velocidad, mi poder. Me siento como hace diez años, tengo 35 pero me siento de 25. Por dentro quizá soy más joven que Canelo, me siento como de 25”, añadió.

Finalmente, tras comentar que posiblemente en Las Vegas habrá más aficionados que apoyen a Álvarez, pues consideró que en Los Ángeles o Nueva York la gente estaría con él, dijo que se ve dentro de los cuadriláteros al menos cinco años más. “Quizá hasta los 40, cinco años más. El boxeo cada día es más difícil y peligroso, pero ahora me siento bien, mi familia y mi equipo me apoyan, así es que pueden ser cinco años más”, concluyó.

Comentarios

comments