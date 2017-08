Soprano Samantha Guevara, mañana en Querétaro

POR MÓNICA VÁZQUEZ JIMÉNEZ Noticias Samantha Guevara Martínez una chica guanajuatense de tan solo 15 años de edad con una voz soprano única que la ha llevado a visitar diversos recintos en su estado compartió en entrevista para Noticias, las claves más representativas de su trayectoria y su indiscutible talento como artista.La inquietud por estar sobre el escenario nació en Sammy a los seis años de edad, a partir de presenciar, en compañía de su madre, algunos conciertos de orquesta sinfónica y ópera, así como de las positivas críticas que constantemente le hacía su profesor de música, al reconocer su talento por las altas notas que podía alcanzar su voz.

De esta manera decide comenzar sus estudios como cantante en la Escuela de Música de Guanajuato.

Hasta ahora ha participado en varios recitales como parte del coro de su escuela y actualmente se ha presentado junto con su pianista Carlos de Anda en recintos tales como el Teatro Juárez, el Museo Iconográfico del Quijote, en el Forum Cultural de Guanajuato, en Silao, Irapuato y la ciudad de León.

La joven estudiante de preparatoria expresó que uno de los mayores retos a los que se enfrentado radica en el desenvolvimiento adecuado y libre sobre el escenario a fin de que la gente pueda sentir a profundidad su interpretación.

Motivo por el que siempre busca dar lo mejor de su talento a través de la constancia y dedicación a cada una de las piezas que componen su repertorio.

Lograr vencer esos temores y desafíos, afirma, no ha sido fácil, sin embargo, gracias al apoyo de su madre ha conseguido alcanzar sus metas y objetivos a su corta edad: “Mi mamá, siempre es quien ha estado detrás de mí, la que me da en todo momento sus mejores consejos, la que me apoya, me dice cómo hacer las cosas y la que está conmigo” Desde su perspectiva como joven artista, Samantha atesora no solamente su propio esfuerzo para sacar adelante cada presentación, sino el de cada uno de los involucrados, pues son necesarias muchas horas para realizar una excelente interpretación tomando en cuenta cada detalle, con el propósito de que salga perfectamente desde el primer intento.

“En cualquier presentación disfruto mucho el momento que paso junto a mi pianista pues solemos dar lo mejor de nosotros mismos desde el inicio”.

A la fecha considera que desarrollarse en el ámbito artístico no es difícil pues existen diversos concursos en los que se impulsa el talento de las jóvenes promesas de la música, los cuales son una oportunidad para darse a conocer entre más gente y visitar diferentes escenarios, por lo que aconseja siempre tengan presente que habrá muchos más recintos en donde presentarse y aunado a ello constantes retos por vencer.

Sus metas hasta ahora están enfocadas principalmente en culminar satisfactoriamente sus estudios de preparatoria, continuar estudiando lo que más ama, la música y conocer a diferentes exponentes de la música de la talla de la soprano Sarah Brightman o la compositora mexicana de música de concierto Maria Grever, a fin de que pueda tomar lo mejor de ellos para guiar su carrera.

Su mayor aspiración desde pequeña ha sido, como artista presentarse en la cuna del renacimiento, Italia, para poder visitar ciudades como Roma, Florencia, Venecia, Pisa y Nápoles, lugares especiales por su significado histórico e indudable belleza arquitectónica.

Con humildad y constancia como sus mayores virtudes, Samantha sueña con llegar a representar a su estado natal en importantes competencias y festivales artísticos, recorrer los 31 estados del país y claro, la capital, mostrando una propuesta musical innovadora.

En cuanto a los próximos proyectos que tiene en puerta señaló que pretende continuar realizando la presentación de sus recitales en diversos estados y festivales uno de ellos a realizarse en los próximos meses, es el Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato, evento que resulta emblemático para el mundo, ya que cada año el espíritu de diálogo artístico multidisciplinario definen una programación cultural sin precedente en donde se reúnen a los principales artistas de las más variadas disciplinas de arte.

Será el próximo jueves 31 de agosto en punto de las 20:00 horas cuando Samantha visite el Mueso de la Ciudad en Querétaro, donde realizará una presentación con un especial programa que incluye música italiana barroca y mexicana, así como pequeñas áreas de ópera que sin duda al público queretano disfrutará.

Cabe destacar que el evento es apto para toda la familia y para tener acceso únicamente es necesario adquirir previamente boleto de entrada, mismos que ya están a la venta en el recinto sede.

La joven intérprete asegura que el público podrá disfrutar de la música en un ambiente de total silencio y tranquilidad, en donde olvidarán por un momento sus asuntos personales y laborales, ya que pondrán toda su atención en la música que los relajará y los transportará a otros lugares.

“Espero que quienes asistan disfruten mucho de cada pieza, la verdad ya tenemos muchas ganas de estar allá, nos estamos preparando muy bien y estamos seguros que todo saldrá excelente” respondió ante la expectativa que tiene acerca de la experiencia que espera viva el público queretano.