MEGAN FOX DE MODELO COMERCIAL A ESTRELLA DE HOLLYWOOD

Notimex Megan Fox, quien en septiembre visitará México para formar parte del Fashion Fest, un desfile de la temporada otoño invierno que organiza una tienda departamental, comenzó su preparación desde muy pequeña, y se dio a conocer mundialmente en 2007 por la película “Transformers”.

La actriz y modelo estadunidense empezó a prepararse para el mundo del espectáculo desde los cinco años de edad, cuando entró a clases de ballet y de interpretación en su ciudad natal Tennessee, Estados Unidos.

Luego de una adolescencia fuera de las cámaras, se mudó a California para incursionar en el mundo de las pasarelas como modelo comercial, antes de debutar como actriz en “Holiday in the sun” en 2001, con el personaje de Brianna Wallace, donde compartió reparto con las hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen.

Años más tarde, en 2004, trabajó junto con la polémica actriz Lindsay Lohan, en la comedia musical adolescente “Quiero ser superfamosa”, dirigida por Sara Sugarman.

Sin embargo fue hasta 2007 cuando su fama se acrecentó y fue reconocida a nivel mundial con el protagónico de la película “Transformers”, filme que rompió records en taquillas, y con la que además consiguió nominaciones para los MTV Movie Awards y los T e e n C h o i c e Awards.

Antes de lograr colocarse como estrella de Hollywood, fue reconocida en su localidad con las series televisivas “Two and a half man”, “What I like about you”, “Crimes of Fashion” y “Hope and Faith”.

