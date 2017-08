GABRIELA CORTÉS: TALENTO A FLOR DE PIEL

POR DIEGO AGUILAR NoticiasPuede ser la muerte, representada por un cráneo, un cuerpo humano representando a la vida o un animal por ejemplo, son elementos que viven en su obra, que es intensa, con mucha profundidad y llena de simbolismos, por los temas que plasma, esta contrasta con su carácter amable y su dulce apariencia física, pues es una joven dibujante muy talentosa, que ya comienza a ser reconocida en varios lugares de nuestro país. En entrevista Gabriela Cortés nos platica de sus inicios, del camino que ha tenido que recorrer para llegar al nivel que actualmente tiene y de cómo el dibujo lo ha convertido en su forma de vida.

“Comencé a dibujar desde que era muy pequeña, cuando tenía alrededor de cuatro años, recuerdo que mi pasatiempo favorito ya era dibujar, no sé si hubo algo en específico que me motivara a hacerlo, pero sí recuerdo que lo disfrutaba muchísimo, todavía, desde ese entonces era lo que más deseaba hacer, era mi juego favorito, lo empecé a hacer de forma más profesional cuando salí de la preparatoria, ahí comencé a dedicarle todo mi tiempo a este oficio”. Ya sea en museos o en libros, de niña varios pintores atrapaban su mirada, invitándola a conocer otros mundos, a echar a volar su imaginación. “Cuando era niña mi papá me compraba libros de Miguel Ángel Buonarroti, él fue la primera referencia que tuve acerca de un artista y marcó mucho mi concepción de la pintura y el arte en general, después fui descubriendo otros pintores como Caravaggio, Rembrandt y Rubens”. Al platicar con ella de su vida y de su obra, Miguel Ángel y el libro Fausto de Goethe aparecen de manera omnipresente, como una referencia artística y de vida.

“Aún veo a Miguel Ángel muy frecuentemente, no ha influenciado mucho mis temas, él abordaba temas bíblicos pues trabajaba para la iglesia y la corte pero claro que sí me inspira a trabajar muchísimo, él era un genio y trabajaba incesantemente, me intriga descifrar su proceso de trabajo sobre todo en sus dibujos, le sacaba muchísimo provecho a los materiales que usaba en su tiempo, la manera en la que maneja los volúmenes, sobre todo que a partir de sus bocetos tan bien logrados; se consideró al dibujo como una manifestación artística más, antes de eso los dibujos sólo servían como un preparatorio para la pintura.

En cuanto a Goethe me pasa algo muy similar, la novela de Fausto ha sido muy importante en mi vida, me tomó 10 años leerla, de hecho fue mi regalo de graduación de primaria y me costó muchos años procesarla y entenderla, sobre todo porque estaba escrita en lengua romance lo cual ya era un reto para la edad que tenía cuando recibí el libro, pero ahora es una novela que tengo muy presente en mi vida y en la que pienso muy constantemente, adoro a Fausto es un personaje muy familiar para mí”.

Nos dice que la vida le ha dado la oportunidad de conocer gente que le ha dejado huella. “A lo largo de mi carrera conocí muchísimos pintores y dibujantes, todos te van dejando algo en cierta forma, he tenido la fortuna de toparme con gente muy talentosa de la cual he aprendido muchísimo, pero siempre hay quienes te aportan algo más que un buen consejo técnico o una palabra de aliento, hay quienes llegan para cambiar incluso tu forma de vida y la manera en la que ves el mundo.

Cuando comencé a dibujar de manera más profesional llegué al taller de Luis Sánchez, en ese taller yo conocí esta forma de vida, cómo se aprende un oficio y como se puede vivir de él, aparte de muchas otras experiencias que marcaron mi vida profesional y personal, gracias a eso conocí a un pintor al cual admiro muchísimo en la actualidad y me inspiró a seguir trabajando mucho: Gustavo Villegas ha sido una inspiración muy grande en mi vida, pues es un artista multifacético, diferente a todos, muy auténtico y arriesgado, como yo no tuve una educación académica este tipo de artistas me eran muy necesarios, me impulsaban a seguir trabajando y a creer en mí, gracias a ese impulso tuve la inmensa fortuna de conocer al Maestro Arturo Rivera, ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado poder tener una amistad con él, es un artista completo, sensato en su trabajo, ha inspirado a cientos de jóvenes como yo y ha creado una escuela, en la actualidad mi trabajo se ha desarrollado muchísimo más que en años pasados, he aprendido lo que siempre quise saber y cada vez me siento más contenta con mi trabajo, todo esto es gracias a que puedo aprender de Gonzalo García, para mí es de los pintores jóvenes más prometedores del país”.

El maestro Arturo Rivera, actualmente es uno de los pintores mexicanos más admirados a nivel mundial, con una obra impresionante, se convirtió en un maestro, mecenas y amigo para Gabriela Cortés. “Creo que en mi vida hay un antes del maestro y un después, no solo en lo profesional, él se ha convertido en mi mejor amigo, es una persona muy importante para mí, lo quiero muchísimo y nos frecuentamos, yo soy su fan desde antes de conocerlo personalmente, siempre fue importante para mí, aún sin conocerlo yo lo mencionaba constantemente en mi vida diaria, era un referente para mí, hablaba mucho de él, su obra es muy importante para mí, creo que yo he sido muy afortunada, cada vez que lo veo aprendo muchísimo, a veces solo de escuchar cómo le va en su vida, siempre habla de pintura, apoya mucho a los jóvenes creo que contar con su amistad y su apoyo es una de las cosas que cambiaron mi vida”.

Su obra la podemos admirar con diferentes técnicas pero se caracteriza más por… “La técnica que más utilizo es grafito y acuarela sobre papel, creo que es una mezcla de lo que aprendí en cursos y talleres y lo que más me gusta hacer, intento poner un poco de color con las acuarelas a mis dibujos, me encanta dibujar”.

EN SU UNIVERSO CREATIVO HAY VARIOS TEMAS RECURRENTES “Sí, cada pieza que hago viene de un impulso interno, siempre trato que el dibujo tenga algo que forma parte de mi vida diaria, una sensación o sentimiento constante, al principio me parecía que los cráneos me ayudaban a representar algo de eso, intentaba poner también un poco de humor, ponía las quijadas desfasadas a manera de risa o sonrisa por así decirlo, intento dejar mucho de mí en cada pieza, dibujo la tensión, la ansiedad, el insomnio o el humor como yo los vivo y los veo, en mis dibujos se encuentra todo lo que compone mi vida, he dibujado a mi perro más de 10 veces, a mí en mi entorno, a mi novio, trato de ser honesta con lo que dibujo, mostrar quién soy , a veces lo logro y a veces no pero finalmente para eso lo hago, para encontrar algo de mí en cada pieza, creo que por eso es para mí tan difícil exponer mi trabajo, cada vez que expongo me siento ansiosa, vulnerable y rara”.

Su obra tiene algo de realismo, de figurativo, incluso surrealismo y simbolismo, pero que mejor que ella nos explique: “Me siento muy identificada con el realismo, siempre me sentí muy apasionada por esta corriente en la mayoría de sus expresiones, mi primer referente fue Miguel Ángel y de ahí ya nace una fascinación por el realismo el cual fui descubriendo más ampliamente con el paso de los años tanto teóricamente como ahora, ya en la práctica, Rembrandt, Goya, Rubens, Zurbarán, Hooper, Lucian Freud, Antonio López García, entre muchos otros son artistas que tengo muy presentes en mi vida diaria, es una técnica de la cual nunca acabas de aprender y aportar, a pesar de que mucha gente no encuentre mucha expresividad en ella para mi es todo lo contrario”.

Lo que por años sembró, ahora ya está viendo los logros, como el ser una de las seleccionadas para exponer en Gruyeres Suiza en un homenaje nada menos que a H.R Giger “H.R Giger es uno de los artistas más completos que conozco, él es un creador impresionante, su obra compone todo un universo, personajes, paisajes, situaciones, atmósferas, etc. Hay un lenguaje completamente nuevo en la perspectiva de Giger, nos ofrece un mundo alterno y diferente, participar en un homenaje a este artista tan emblemático fue una experiencia única e inolvidable para mí, una responsabilidad enorme pues fue una exposición que se llevó a cabo en su museo, en su ciudad natal y me siento muy agradecida de haber podido participar en esta exposición con colegas mexicanos, franceses y alemanes talentosísimos”.

Galerías, museos, centros culturales, han cobijado sus dibujos “Una de las exposiciones más importantes en mi carrera fue la que tuve en la galería libertad de Querétaro, es un espacio increíble pero también fue una experiencia de muchísimo aprendizaje y un esfuerzo enorme, espero poder repetir el evento en un futuro cercano, la exposición colectiva en el museo Giger en Gruyeres, Suiza también ha sido muy importante en mi carrera, una oportunidad increíble y por ahora me encuentro exponiendo con otros 20 jóvenes de mucho talento provenientes de diferentes partes del país, una selección que hizo justamente el maestro Arturo Rivera, es una exposición itinerante que comenzó en Durango hace aproximadamente un mes, un colectivo que se llama Distopía”.

Nacida en la Ciudad de México, Querétaro la ha visto desarrollarse como artista “Querétaro es uno de los estados en los que hay más pintores y dibujantes, hay artistas increíbles, algunos de ellos están haciendo ruido, incluso a nivel internacional, puedo mencionar un montón de artistas que son referentes nacionales, entre ellos están Rafael Rodríguez, Gonzalo García, Gustavo Villegas, Román Miranda, Luis Sánchez y la lista puede seguir y seguir.

Lamentablemente hay muy poco coleccionismo en el estado así que las obras de estos artistas no se quedan aquí, se van a la CDMX o a Monterrey, los museos no dan mucho apoyo a exposiciones locales pero también hay un montón de jóvenes haciendo movimientos importantes, abriendo sus propias galerías y organizando sus exposiciones, abriendo sus propios espacios, la cultura en Querétaro es muy rica y los jóvenes hacen mucho por incrementarla cada vez más y llevar el arte a la gente”.

Gabriela Cortés se ha convertido en sinónimo de talento, se despide platicándonos sus proyectos cercanos, que se convierten en una oportunidad para abordar su obra. “Estamos planeando traer el colectivo “Distopía” al museo de Arte de Querétaro para el próximo año, afortunadamente ya nos dieron fecha y espacio, estamos muy emocionados, antes de esto estaremos exponiendo en Ensenada y en Monterrey, también en el mes de Septiembre participaré en el colectivo Girl Power en la galería libertad, una exposición organizada por Fres Villa, en la que reúne a los talentos femeninos de Querétaro para mostrarlos cada año en este evento, y espero tener un espacio para mostrar una individual en la que estoy trabajando actualmente para Marzo del 2018”.

Comentarios

comments