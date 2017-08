Evanden protección del medio ambiente por costos políticos

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Administraciones públicas no impulsan medidas para la protección del medio ambiente por los costos políticos que tienen, señaló Julia Carabias Lillo, exsecretaria de Recursos Naturales y Pesca, durante el sexenio encabezado por Ernesto Zedillo Ponce de León. “Tenemos muchas formas de nosotros poder hacer una contribución en lo individual, pero también en lo colectivo.

Si la ciudadanía no se organiza, si no se demanda el que se cumplan con las políticas con que se compromete el gobierno; pues como este tipo de acciones generan costos políticos, pues los gobernantes luego no los quieren tomar porque la sociedad no se los está demandando”, explicó La bióloga que desarrollo un trabajo de protección de la Selva Lacandona durante los últimos años de su vida, será una de las participantes del Hay Festival, en donde hará un recuento sobre la importancia de mantener la biodiversidad en nuestro país.

“La biodiversidad es todos los seres vivos que existen en el planeta. Por un lado la especie humana que también es parte de la biodiversidad -somos una especie más de las millones que existen- no tiene ningún derecho de interrumpir la vida en el planeta y la evolución las especies”, aseveró. Explicó que la biodiversidad es lo que da la base material de desarrollo de todos nuestros países, pues si se desaparece o se reduce, tendremos países cada vez más pobres.

“No se va a poder superar la pobreza nunca si tenemos un medio ambiente degradado, por lo tanto el tema de la pérdida de la biodiversidad es un tema social, es un tema económico, de pobreza y de medio ambiente”, advirtió. Explicó que es necesario los gobiernos tomen la iniciativa y responsabilidad en este tema, para evitar se sigan postergando decisiones para las siguientes administraciones.

Al hablar particularmente sobre Querétaro, se refirió a la Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAMe), sobre la cual dijo que es necesario haya un entendimiento entre los gobernantes y responsables de la Comisión, más de allá de las cuestiones partidarias o electorales, para realmente convertir esto en esfuerzos colectivos para resolver un problema en común “Yo creo que la Comisión es muy importante, pero si no le entran todos los gobiernos al mismo tiempo y con las mismas ganas de resolver los problemas, no lo vamos a poder lograr”, señaló.

Explicó que México tiene un conjunto de compromisos establecidos que datan desde la Conferencia Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cual posteriormente se tradujo en compromisos obligatorios y vinculantes como el Protocolo de Kioto y los Acuerdos de París.

