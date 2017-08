DEL TORO Y GAEL GARCÍA FAVORITOS DE FESTIVAL DE CINE DE TORONTO

NotimexCon Guillermo del Toro y Gael García Bernal entre sus estrellas favoritas, el F e s t i v a l Internacional de Cine de Toronto (TIFF) se prepara para su edición 42, donde proyectará más de 339 películas de 74 países.

Aquí se proyectará la nueva película de Guillermo del Toro “The shape of the water”, mientras que García Bernal viene a la proyección de la película francesa “If you saw his heart” y a participar en la serie “In conversation with..

” junto a Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren. El TIFF, que se realizará del 7 al 17 de septiembre en varias salas del centro de Toronto, es el festival de cine más grande de Canadá y está considerado entre los cuatro festivales de cine más importantes del mundo.

Cada año atrae a cerca de 400 mil cinéfilos y gestores de esta industria.

Guillermo del Toro vendrá a presentar su reciente producción estadunidense “The shape of the water” (La forma del agua) que se proyectará en su estreno para Canadá dentro del programa Presentaciones Especiales.

La cinta del director jalisciense se enmarca en los años de la Guerra Fría cuando dos empleadas de limpieza descubren un experimento secreto en un laboratorio del gobierno estadunidense: una criatura acuática, que logra entender el lenguaje de señas de una de ellas.

Las protagonistas son Sally Hawkins (Star wars, episodio 1) y Octavia Spencer, ganadora del Oscar.

La película, de 120 minutos, se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.

Gael García Bernal viene a Toronto a presentar la película que estelariza “If you saw his heart” (Si tú vieras su corazón), una producción francesa dirigida por Joan Chemla y donde también actúan Marine Vacth y Nathuel Perez.

La historia se basa en la novela “Boarding Home” del escritor cubano Guillermo Rosales y trata sobre una joven pareja de solitarios que luchan por estar juntos.

García Bernal fue elegido junto con Javier Bardem, Angelina Jolie y Helen Mirren para integrar la serie “In conversation with..”. El actor, productor y director mexicano es descrito por el TIFF como un “actor político, constructor de comunidad”, quien hablará sobre su “inspiradora carrera”.

El actor de películas como “Y tu mamá también”, “Amores perros”, “No”, “La mala educación”, “Babel”, “Neruda”, “Diarios de motocicleta” y “Rosewater”, hablará sobre su larga trayectoria y su “subversivo espíritu” para representar lo mismo al “Che” Guevara que a un periodista iraní-canadiense.

El escritor y director mexicano Michel Franco presenta “Las hijas de Abril”, con Emma Suárez (Julieta).

Un drama familiar filmado en Puerto Vallarta.

Javier Bardem y Penélope Cruz vienen a presentar la película que protagonizan “Loving Pablo”, de Fernando León de Aranoa, que tendrá aquí su estreno para Norteamérica y se centra en la relación amorosa de Pablo Escobar y la periodista Virginia Vallejo.

Bardem también comparte créditos con Jennifer Lawrence, Ed Harris y Michelle Pfeiffer en la producción estadunidense “Mother!”, dirigida por Darren Aronofsky, un thriller psicológico.

El director argentino Santiago Mitre (“El estudiante”) presenta ahora “The Summit”, con Ricardo Darín y Daniel Giménez Cacho, un drama político sobre un pacto petrolero sudamericano que evoca el planteamiento de Eduardo Galeano en el libro “Las venas abiertas de América Latina”.

El mexicano Daniel Giménez Cacho también actúa en la coproducción mexicana “Zama”, de Lucrecia Martel (“The Holy Girl”, “The Headless Woman”), ubicada en la Sudamérica del siglo XVIII.

La directora colombiana Laura Huertas Millán trae “La libertad” sobre un grupo de tejedoras de México.

Entre los talentos internacionales que se espera desfilen por la alfombra roja del centro de Toronto estarán: Matt Damon (“Suburbicon” y “Downsizing”), Hellen Mirren (“The leisure seeker”) y Nicolas Cage (“Mom & Dad”), entre otros.

