Mariana Hartasánchez: Las actrices queretanas

Mariana Hartasánchez y su hija Paula, acompañadas del blues de Claudio Irrera, dieron inicio a las actividades del XV Festival de la Joven Dramaturgia, con la lectura de la obra ganadora del Premio Nacional Manuel Herrera de Dramaturgia 2017, titulada “Bajo el signo de Tespis” de José Manuel Hidalgo Cruz.

Actriz, dramaturga, directora, productora, Mariana Hartasánchez, es referente obligado cuando se intenta dar identidad a la parte femenina del gremio teatral queretano. Mariana es oriunda de Coyoacán, en la capital del país, pero sus proyectos teatrales han sido concebidos, montados y ejecutados en Querétaro, y la calidad de sus montajes le ha valido los Premios de Dramaturgia Manuel Herrera, Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños y Premio Gerardo Mancebo del Castillo, además de otros galardones que le han permitido mostrar su trabajo en distintas partes del mundo, para bien de nuestro teatro. Es en suma, una actriz queretana cosmopolita.

Entendemos por actrices queretanas a aquellas nacidas en Querétaro o en cualquier otro sitio, pero que su formación o trabajo artístico se sujete a los recursos académicos o de infraestructura cultural de Querétaro. Mujeres formadas en talleres y diplomados; en escenarios privados y públicos; discípulas de personalidades del teatro queretano, mexicano o mundial, algunas de ellas egresadas de la Universidad Autónoma de Querétaro, son actrices queretanas a quienes el espectador aplaude sus notables personajes dramáticos y cómicos. Tal es la versatilidad del gremio femenino que no pierde su gentilicio cuando triunfa en otras latitudes.

Mariana Hartasánchez es quizá la más internacional de las actrices queretanas en activo, por sus trabajos en CDMX, Bucarest, Madrid, Estados Unidos y Londres. Es una dinámica constructora de la acción teatral con todos los ingredientes artísticos de actuación enriquecida con percepción social, crítica política y mensaje humanista, todo concebido por ella, quien además de escribir texto dramático, afora y se hace responsable de la producción. La prolífica obra de esta mujer de teatro, se debe a su claridad teórica, en donde Constantin Stanislavski y William Layton, le han dado herramientas para aplicar la técnica de improvisación en arte dramático, lo que ella ha utilizado con su singular curiosidad para observar el mundo.

Fue con el espectáculo “Dro Dro Droll”, que se le conoció en Querétaro en el año 2003, continuando con “Canción de Gershwin” y asombrándonos con “La graciosa comitiva del Leteo”. Su ímpetu la llevó a montar “La importancia de llamarse Ernesto” y la dotó de ingenio para llevar al escenario algunas obras de cabaret como “El Santo v.s las mujeres vampiro” o “La diva de pueblo”. Estas piezas, algunas verdaderas producciones mayores, marcaron su primera época, hasta la desaparición de su “Palacio de las Sabandijas”, foro teatral instalado en el callejón de Matamoros durante un par de años, durante los cuales trabajó con innumerables actores y actrices de la entidad, consolidando su estilo.

De actrices provenientes de los años 60, Anita Rabell, seguramente es la decana de los escenarios, al lado de actrices que participaron en el histórico y vigente grupo “Cómicos de la legua”, fundado por Hugo Gutiérrez Vega. Después hallamos intérpretes femeninos con el grupo “Banqueta”, dirigido por Gustavo Silva. Actrices que formaron parte de la “Compañía Universitaria de Repertorio”, dirigida por Rodolfo Obregón. Las actrices que actúan para “El Corral de Comedias”, dirigido por don Francisco Rabell. Actrices que en foros independientes han hecho una meritoria labor en el teatro comercial. Para los tiempos cercanos, de las actrices egresadas de la carrera de actuación de la facultad de Bellas Artes, hay jóvenes actrices muy destacadas. Como habrá advertido el lector, escribimos pocos nombres, porque sería injusto nombrar algunas actrices con el riesgo de olvidar a otras maravillosas mujeres del arte escénico queretano.

Complicado es el camino de la actuación femenina en nuestra entidad; complejo por las limitaciones económicas en que México margina a los profesionales de la actuación, y que en el caso de las mujeres se magnifica por su condición de fuego del hogar. Eventualmente, la burocracia incrementa las dificultades, sin comprender la historia personales de cada mujer que ha tomado la decisión de profesionalizar la parte sensible de nuestra sociedad: el arte. A la burocracia no le interesa nada más que cobrar y llenar sus estadísticas. Por esta razón, ponderamos la labor de las actrices queretanas, en la persona de Mariana, actriz, productora y madre.

