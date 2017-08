Afirma Marcos Aguilar que estará presente en boleta electoral 2018

“Mi interés es continuar en la política”, sostiene MAV

POR MANUEL PAREDÓN Noticias De que Marcos Aguilar Vega estará en el 2018 en una en las boletas electorales, estará, pero no por la vía plurinominal.

“Por supuesto, mi interés es continuar en la política y de eso no debe haber ninguna duda y voy a trabajar para ello”, compartió en entrevista con algunos medios de comunicación luego de recibir a una delegación de las ciudades de San Diego y Chula Vista, California, ayer.

¿El Senado de la República?, se le inquirió.

“No me pronunciaría todavía por ninguna aspiración, me pronuncio por mantenerme en el cargo, dando resultados y concentrado al 100 por ciento en mis objetivos… no es tiempo desde esta responsabilidad hacer anuncios de esa naturaleza, al menos esa es la forma de pensar, respeto todas las que se han hecho, sin embargo, a título personal, no estoy a tiempos de destapes”, reviró ¿Una plurinominal? “Jamás en mi vida seré plurinominal, eso lo saben y lo he dicho en todas las tribunas, nací para estar en la calle y desde la calle ganar los votos para mi partido”, replanteó.

Por lo pronto, aseguró estar absolutamente concentrado en el trabajo como presidente municipal.

Le parece que los mejores resultados que pueda alcanzar, sería la oportunidad en su caso para ir por otro objetivo.

Lo que sí tiene claro es que el tema de la reelección, es un tema que en este día no tiene en su momento.

Volvió a insistir en estar concentrado al 100 por ciento en su trabajo y hasta que no lleguen los tiempos, tomará las decisiones correspondientes.

Se refirió específicamente al mes de noviembre cuando habrá qué decidir.

En este momento, dijo tener muchos proyectos que iniciar y otros que concluir, el Informe será una oportunidad para hacerlo y para cuando lleguen esas fechas, tomará una decisión con su familia si eso es algo que procede.

Nuevamente deslizó su intención, trabajar por Querétaro, seguir haciéndolo por el resto de su vida y por supuesto la política es la vía para llevarlo a cabo, la única manera de que esto suceda, es dando resultado a la población porque finalmente son ellos los que dan la oportunidad de mantenerse en una responsabilidad para servirles.

“Me veo en la política, sí por supuesto, participando, sí, pero hoy no hay una decisión más que seguir cumpliendo con su responsabilidad como presidente municipal.

Del destape del diputado federal Armando Rivera, contestó respetar todos los pronunciamientos de cualquier aspirante a cualquier cargo de elección popular.

SUSPENSIONES Por otra parte, fue preguntado sobre la suspensión de 8 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, comento que esta corporación está sujeta permanentemente a evaluaciones de control de confianza que permiten identificar si los policías están y siguen cumpliendo con los indicadores para mantenerse en una corporación.

Comentarios

comments