Aspira BGU llegar a Senado de la Rep.

ARMANDO RIVERA Noticias El diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Braulio Guerra Urbiola, aseguró que aspira a llegar al Senado de la República en el 2018, ya que su trayectoria política siempre ha sido dentro del sistema parlamentario de México y es donde puede dar resultados.

“Yo he expresado mi aspiración por el Senado de la República; he sido yo muy claro en esto, no le doy vueltas, ni me ando con rodeos (…) mi aspiración tiene que ver con una carrera que he tenido yo en los asuntos parlamentarios; he sido regidor, el Cabildo es un parlamento”, precisó. Explicó que dar este paso sería una ruta congruente dentro de lo que sabe hacer.

“No hay que aspirar a ser, hay que aspirar hacer y yo creo en donde puede hacer, porque conozco, me he preparado, estudiado y lo he puesto en práctica, es en el Parlamento Mexicano y creo que puedo aportar a su reingeniería, a su modernización, a cambios profundos que necesita el parlamento en México ante su desgaste, descrédito y deterioro que tiene ante la opinión pública”, señaló.

