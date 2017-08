A MUERTE CON “JIMMY”

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ No ti cias En ocasión del abucheo y las solicitudes generalizadas del público para que el técnico Jaime Lozano deje la dirección técnica de Gallos, Emmanuel Villa, comentó que el equipo está a muerte con el técnico y dijo que esas expresiones, las escuchó con Ignacio Ambriz, Víctor Vucetich y ahora con Jaime, lo cual lo ve como algo común.

“Desde que llegué me tocó el ¡Fuera Nacho!, me tocó con Vucetich y hoy con este entrenador talentosísimo que viene de darle otro título a la institución volvemos a escuchar lo mismo, se empieza a ser común, me ha tocado con todos los entrenadores, creo tenemos un cuerpo técnico muy capaz, estamos trabajando muy bien, me gustaría que lo bueno que se hace se refleje más en los juegos, lamentablemente no lo estamos consiguiendo, pero tampoco está pintado tan mal, porque venimos de ser campeones, si bien estamos novenos, estamos a 4 puntos del tercer lugar.

“Lo puedo entender como un poco de la frustración del momento, si tuviera que hacer un análisis en frio, estos 3 años lo único que se ha hecho es romper records para mejor.

La inercia a pesar de los altibajos sigue siendo muy positiva”, declaró el ariete.

Siendo Villa, uno de los jugadores más pensantes del equipo y con un mejor punto de análisis, señaló que pese a los resultados, el grupo está muy fuerte, tal vez más fuerte que antes.

“El grupo está fuerte, muy unido.

Hay una comunión grande en todas las áreas eso es lo que nos está haciendo sacar la casta, nos gustaría más de local, el chip se cambió luego, luego, no se puede caer en el resultado mas si sufrirlo, pero hacer el cambio”, indicó.

Sobre el partido del sábado ante Chivas, Emmanuel reconoció la peligrosidad y la velocidad del cuadro rojiblanco, pero dijo que si pudieron ganarle al América en el Azteca y empataron con Tigres en el Volcan, siendo estos dos equipos muy peligrosos sin menospreciar el empate ante Veracruz, “No veo porque no traernos los tres puntos de Guadalajara”.

Pero del por qué Gallos es candil de la calle y obscuridad en su casa, el mexico-argentino señaló.

“No es de sentirse cómodo simplemente se ha dado así, particularmente nos sentimos cómodos con nuestra gente.

Las cifras apuntan que lo está haciendo mejor de visitante, como te digo, de local llevamos 3 partidos, la victoria con Morelia, el mal partido contra Lobos, este que lo atribuyo a la mala fortuna, una falla como todos lo podemos tener, con un hombre menos se complica más, son partidos que cuando te equivocas de demasía se complica”, explicó.

