Pide Obispo Faustino “ir por las familias más alejadas”

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias. “. Necesitamos laicos con una formación sólida que haga posible que nuestras familias conozcan más todo ese caminar desafiante de la vida familiar, enmarcado de todo aquello que el evangelio nos pide”. Fue el inicio del mensaje del obispo Faustino Armendáriz Jiménez, en la misa de clausura del curso del Instituto Diocesano de Estudios para la Familia.

Explicó que en las iglesias particulares y en las parroquias es donde al final de cuentas se realiza este trabajo de campo, tan importante en el visiteo misionero de las familias en la atención de la pastoral familiar, adecuada que nunca se tendrá que reducir a unos grupos de Pastoral, sino que ambiciosamente en el sentido tendrá que realizarse como una orientación misionera, es decir ir por las familias más alejadas.

Porque todo esto es un proyecto de Dios, es un proyecto de salvación y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y San Pablo lo entendió muy bien, por eso quería provocar entre aquellos que el caminaba en la comunidad es precisamente la sensibilización para que ellos experimentarán la salvación de Jesucristo, sin embargo Dios con nosotros así como a San Pablo nos dejó esa tarea que es todo un desafío desde el siglo VIII a.c. Subrayó que, cincuenta y dos nuevos egresados de este Instituto Diocesano, a lo largo de todo este tiempo, desde enero hasta julio con una formación constante y permanente que tiene que continuar y todo esto en función de la colaboración de los apóstoles de Jesús como discípulos suyos para contribuir en la implantación del Reino de Dios de nuestro territorio diocesano y para la salvación de nosotros.

Cree que este tiene que ser el objetivo de todo aquel que se ha enviado, de todo aquel que quiera anunciar el evangelio de la familia de todo aquel que se forme, porque nadie puede recibir conocimientos o una espiritualidad para su persona, sino que tenemos que ser vehículos para llevar todos esos conocimientos y todo esta vida del espíritu a los demás, el Papa Francisco hace un llamado a los misioneros en el espíritu, para que realmente nos dejemos conducir con él, para que nos llenemos de él para que los discípulos con audacia vayamos a los cuatro puntos cardinales, no se puede de otra manera, no podemos quedarnos inscritos en nuestro comunidad para realizar una Pastoral Familiar, solamente ahí, hay muchas comunidades que nos esperan y hoy Jesús nos pone la muestra..

A este grupo de laicos, el prelado les recordó que, tienen que entrar en territorio de Tiro y de Sidón, a esos territorios donde no son bienvenidos, a esos territorios donde Jesús estorba, donde Dios no es recibido con los brazos abiertos, a esos territorios de cultura de muerte y a esos corazones que son las verdaderas ovejas descarriadas de Israel; todos necesitamos de la misericordia de Dios, pero Jesús nos pone hoy el ejemplo de ir a aquellos lugares rurales.

Ustedes, dijo, a través de la formación que han recibido conocen el desafío y también los riesgos de entrar a esos territorios, pero lo hacemos en el nombre de Dios y anunciando no lo que yo creo, sino el evangelio de la vida y el evangelio de la vida es, aquel que anuncia Jesucristo no al aborto, no a la eutanasia, no al matrimonio que atente contra el matrimonio natural, pero si al respecto de la manera de pensar de los otros, no a la violencia en la agresión, pero sí a la valentía y a la audacia de anunciar el evangelio.

Hermanos la mujer Cananea, confío en Jesús, hoy muchos cananeos esperan la presencia de Jesús, a través de cada uno de ustedes con la certeza de que también elevarán las súplicas a Dios en un momento de su vida, cuando Dios quiera que le diga Señor sáname, Señor salva mi hijo, Señor salva mi matrimonio, Señor libérame de esa posesión porque el demonio hace su tarea demoníaca, en las familias y en el corazón que cada uno de nosotros.

Al final de su mensaje, Mons. Armendáriz Jiménez, pidió orar por todas las agresiones en el mundo que se hacen contra la familia, contra la vida, “pidamos por todos aquellos atentados terroristas, que siguen masacrando a la humanidad como el de Barcelona en esta semana, pidamos por las intenciones del Santo Padre y por todas las actitudes contrarias a la vida”.

